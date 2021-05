PRVI INTERVJU LUNE I MARKA NAKON VENČANJA! Đoganijeva otkrila da li je uzela Miljkovićevo PREZIME, a evo šta se desilo u CRKVI!

Luna Đogani i Marko Miljković rekli su sudbonosno "da" i pred Bogom u crkvi van Beograda.

Svoje venčanje krili su od očiju javnosti, ali su sada isplivali svi detalji skromne ceremonije.

foto: Printscreen/Sikter tube

Oni su nakon crkvenog venčanja progovorili o utiscima, ali i o bebi koja uskoro stiže na svet.

foto: Priintskrin/Toxic

"Ja sam imala tremu, kad smo otišli u opštinu nismo imali taj osećaj jer smo samo otišli na brzinu, obukli se, potpisali na brzinu i to je to. Ali za ovo smo se sad baš pripremali, i haljina, sve, smo pazili smo o svemu. Sada se definitivno osećal kao mlada i da sam se udala. Nisam se baš tako osećala juče i prekjuče. Sada imam i burmu, jedva je stala, ali sam udata i to je bitno. U crvki sam se osećala tako lepo i spokojno", rekla je ona i dodala:

"Prvi put sam osetila bebu ovako, nikad se ovako nije pomerila kao sad u crkvi, to je neverovatno. To je nešto specifično, to je nešto Božije, kao da osećala. Kao: "Tu sam, mama i tata, dolazim uskoro".

"Čestita beba na svoj način", dodao je Marko.

foto: Printscreen/Toxic Tv

Ona je otkrila i da li je uzela Markovo prezime.

"Uzimam prezime. Luna Đogani ostaje, ali dodala sam Miljković i mislim da mi odlično stoji. Sad sam Luna Đogani Miljković u dokumentima. A umetničko sam Luna Đo Mi. Sad se sve menja". rekla je Luna.

"Ja sam zadržao svoje", prokomentarisao je Miljković.

foto: Printscreen/Sikter tube

Luna se osvrnula i na trudnoću, s obzirom da je sada u devetom mesecu i da čeka dan da se porodi.

"Ne više ni ne mogu toliko da se smejem, toliko sam otekla. Svi me pitaju što se ne smejem, gde su mi zubi".

"Ja zgodniju trudnicu u životu video nisam", rekao je Marko, na šta je Luna odgovorila:

"Ljubavi, ti si mi sad muž pa moraš to da kažeš. Ja sam stvarno pred porođaj, mislim da se nikad niko nije udavao pred porođaj, samo ja. Ponosna sam na sebe, mogu da kažem da sam baš jaka. Celu trudnoću sam bila aktivna. Nisam bila ona koja leži i kuka i traži da joj se sprema hrana. Mogu da kažem, sad kad se već bliži kraj i kad čekamo dan kad će doći naša ćerkica, da mi je proletelo. Uživala sam u trudnoći, prijao mi je mir koji sam imala", ispričala je bivša rijaliti učesnica za "DeToxic".

foto: Priintskrin/Toxic

Kurir.rs/I.B.

