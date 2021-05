ĆERKA HARISA DŽINOVIĆA U PROVOKATIVNOM IZDANJU! Đina grudi prekrila samo MARAMOM, go stomak, a pokazala i BAZEN od 2 miliona €!

Đina Džinović (17), ćerka pevača Harisa Džinovića i dizajnerke Meline Džinović veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Ona svojim atraktivnim izgledom već privlači veliku pažnju, pa tako ima veliki broj pratilaca, kako na Instagramu, tako i na TikToku.

Naime, naslednica popularnog para skoro svakodnevno objavljuje svoje fotografije na društvenim mrežama, a neretko pozira zavodljivo i golišavo.

Sada je, Đina, pokazala svoje obline u belim pantalonama, dok je grudi prekrila samo šarenom maramom.

- Menjam stil od danas - napisala je u opisu fotografije, dok se iza Džinovićeve vidi ogroman bazen u njihovoj vili na Senjaku za koju su dali dva miliona.

- Na Tik Toku radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dve godine. Mada i pre godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dve različite osobe. Tako da me često pitaju za savete koje vežbe radim, iako ja doduše više ne treniram. Mada, malo volim da lažem da i dalje treniram. Kažem da ponekad treniram, jednom nedeljno zaista radim neke vežbe, ali ništa specijalno - ispričala je Đina u emisiji "Praktična žena".

