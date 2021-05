URAGANKE ĆE SE RASPASTI! Čuveni astrolog izneo šokantno predviđanje, a evo šta će biti razlog RAZLAZA!

Poznati astrolog Ružica Kralj, gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, iznela je šokantno previđanje - grupa "Hurikejn", koja je predstavljala našu zemlju na Evroviziji, uskoro će se raspasti!

"One su fenomenalne, ali mislim da su ih sputavali. One će napraviti veliku slavu, ali moj savet im je da se ne rastaju, već da ostanu zajedno. Stoji im da će želeti ove godine da se rastanu, da budu samostalne. Ako se sad rastanu, to onda ne valja ništa, ja ih savetujem da to ne rade. Baš je sad tad period kad moraju da izdrže, kako bi naučile lekciju", rekla je Ružica Kralj.

foto: Profimedia

Ako se ovih dana osećate uznemireno, nervozno i anksiozno, i pitate se šta vam se dešava, a nemate objašnjenje za to, odgovor leži u zvezdama, rekli bi astrolozi. Ružica Kralj govorila je i o tome šta nam položaj zvezda kaže i da li smo opet u fazi retorgradnog Merkura.

foto: Kurir televizija

"Sam maj mesec je početak novog ciklusa. Od 22. maja do 10. oktobra trajaće retrogradni Saturn, što je jedna od najtežih planeta, gora od Merkura. Merkur takođe kreće retrogradnim hodom, a 26. maja je i nezgodna pozicija Meseca. Devicu, Blizanca, Bika i Jarca najviše ovo pogađa, preispitaće dosta sebe i svoje ljubavne odnose. Vatreni znaci mogu da se opuste, njih ovo neće da pogodi. Saturn nam daje da naučimo lekcije kroz teške zadatke, on će toliku pometnju napraviti da nećemo ni primetiti Merkur", objasnila je Ružica.

foto: Kurir televizija

