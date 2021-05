VESNA ZMIJANAC, DETINJSTVO, KARIJERA, SRUŠENA KUĆA! ISPOVEST HALIDA MUSLIMOVIĆA: Celi grad zna ko je to uradio i to bez razloga!

Halid Muslimović progovorio je o svojim ljubavima, pričama da je imao romansu sa koleginicom, kao i svom detinjstvu.

"Ljubav ne može da uvene. Ljubav prema ženi je najveća i tu su najveće turbulencije", rekao je Halid na početku.

"Nisam ja osetio da sam neki zavodnik. Mladost je uvek čudna, takva je da zavodi, a na kraju kada sazriš onda zavodiš", dodao je on.

Pričalo se da je pevač želeo da bude sa Vesnom Zmijanac, kao i da mu je posvetila pesmu.

"Da raščistim, ono što sam želeo ja sam to imao. Vesna je moj drug i jaran. Ta njena pesma snimljena je pre nego što smo počeli da radimo. Šta je problem? Ona je tada bila seks bomba pored Lepe Brene. Nekada postoje poslovne barijere, Vesna je divna dama, ja bih to preskočio, nije u redu da pričamo. Branim se ćutanjem", kaže Halid, pa počinje priču o detinjstvu.

"Kao i sva deca, bili smo srećni sitnim stvarima. Mali brico je šišao decu nedeljom, tada smo bežali. Igrali smo se stvarima koje smo mi pravili. Tada nisam razmišljao da mi nešto nedostaje. Moj otac je radio u fabrici i kao građevinar. Normalno je da ako je familija dobra da može više da pruži, mi smo bili radnička porodica, nismo oskudevali ni u čemu", rekao je Muslimović.

"Otac mi je prvo kupio malu gitaru, a potom na kredit i pravu koju imam i dan danas. Ja kada sam bio mlad znao sam sebi da priuštim sve. Išao sam na građevine da radim sa ocem, bio sam od koristi. Majka se bavila vrtlarstvom, malo više sam radio. Bio sam dobar đak, ne odličan, ali sam imao radnu naviku kao klinac", priznaje Halid.

"Imao sam tri braka, imam decu i imam unuče. 1992. sam dobio sina, a ćerku 1997. Najveći uspeh je imati decu i pokušati da se izboriš da imaju dobar put. Moja Lejla je magistrirala ekonomiju i vodi hotel, sin je diplomirao informatiku i ima svoju firmu...", kaže Halid u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

"Čoveku je najteže kada nešto izgubi, a to su roditelji. Ja sam jedini koji je izgubio kuću od svih pevača, nemojmo da se foliramo, neki su dobro prošli, ako to može u ratu, ja sam izgubio kuću, objekat koji sam spremio za muzičku kuću, to je loš i težak period mog života. Sve je svezano, to je period loših ljudi. Imao sam sreću kada sam otišao na turneju u Švajcarsku, nisam mogao i nisam želeo da nešto pokušavam... Ja znam ko mi je srušio kuću, znam i kada, celi grad to zna, to je bilo bez povoda. Ljudi su gubili familije, nisam plakao zbog kuće. Bilo mi je teško, ali kada sam video šta su ljudi izgubili, materijalno nije ništa", ispričao je Halid o najtežem periodu života.

Inače, pevač je osuđen za nasilje od strane navodno bivše ljubavnice.

"Ja ne bih pričao dok se to sve ne završi. Ja nikoga nisam tužio niti ću. Čekam da se ovo završi, ja ništa nisam učinio i to će vreme dokazati. Meni se to u mojih 60 godina nije dešavalo, nego sad. Tu mnogo stvari kruži, sačekajmo da se to završi. Nisam ni psihički ni fizički zlostavljao, nisam takav čovek. Moji znaju istinu, moja žena i deca, uz mene su zajedno, čekamo, trpimo", rekao je Halid i dodao:

"Gospođu, hvala Bogu poznajem, ta žena je imala velike ambicije. Ja sam imao poverenje u tu ženu, interesovalo me prijateljstvo i biznis. Upoznali smo se u Australiji na mom koncertu. Ja sam vezni igrač, ja sam za dogovore i kombinacije, ali ona zloupotrebljava bilo šta vezano za mene."

