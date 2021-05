PISAC IZ AMERIKE OSVOJIO SRCE BEBI DOL! Pevačica PRVI PUT za Kurir televiziju OTKRILA ko je njen izabranik!

U emisji "Sceniranje" popularna pevačica Dragana Todorović poznatija kao Bebi Dol govorila je o svom životu, karijeri, ali i ljubavi.

Godinama je javnost interesovalo ko je izabranik popularne pevačice, Aleksa Todorović sa kojim je stupila u brak 2014. godine.

Kako su mediji pisali svadba se odigrala sa samo 30 gostiju, a izabranik njenog srca je, kako otkriva poreklom iz Amerike.

Na Kurir televiziji otkrila je sve o njihovom odnosu i braku.

- On je pisac, on divno piše. Trenutno piše dve knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vredan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga sveta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gde je rano izgubio roditelje. Sam je živeo, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega - otkriva nam Bebi.

