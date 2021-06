JEREMIĆKA POSTALA NAJTRAŽENIJA VODITELJKA: Jovana odbila platu od 250.000 dinara!

O novom angažmanu Jovane Jeremić nakon otkaza ne Hepi televiziji i dalje se priča.

foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka još uvek zvanično nije potvrdila u kojoj medijskoj kući će da nastavi svoj rad, ali je zato samouvereno poručila da ponude pršte sa svih strana i da ona neće odluku doneti tako što će odabrati najveću cifru. Jedna od njih stiže, kako Kurir saznaje i do kablovske televizije, koja "maloj koja čini čuda" nudi 250.000 dinara mesečno. Prema rečima našeg izvora, čelni ljudi ovog medija su obavili razgovor sa Jeremićevom, ali je ona tu ponudu juče zvanično odbila. Kolegama se ljubazno zahvalila na ponudi, ali njen cilj je televizija sa nacionalnom frekfencijom. Kao što je Kurir već pisao, po svemu sudeći, će to od septembra biti Pink televizija.

foto: Ana Paunković

Tim povodom kontaktirali smo Jovanu koja trlja ruke i kaže da će sledeće nedelje pasti konačna odluka.

foto: Kurir

- Što se ponuda tiče - one stižu sa svih strana. Polako ću sesti i uzeti sve u razmatranje kada se vratim iz Vrnjačke banje, gde me je lekar poslao zbog ogromnog stresa i upale koju imam. Ja sam žena koja tačno zna šta hoće. Ono u čemu sam najbolja, a to je informativni program- Vikend jutro, kojem sam dala lični pečat i ostvarila najviše rekorde gledanosti u Srbiji. Sve ponude su tu, a ja sedam na miru od ponedeljka i detaljno sve razmatram - objasnila je voditeljka.

Inače, Jovana je poslednjih dana tema svih medija i društvenih mreža gde se i dalje raspreda o tome što više nije deo srećne televizije. I dok joj jedni predviđaju blistavu budućnost u ružičastom jatu, drugi smatraju da je pogrešila što je napustila Hepi gde se i proslavila. Bilo kako bilo, ova kontraverzna novinarka će svojim izjavama i stavovima da ostane upamćena, a naročito pevanjem i koreografijom koju često izvodi u javnosti.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić/ Foto: Ana Paunković, Shutterstock

Bonus video:

12:24 ESPRESO TWITTER: Jovana Jeremić napravila ludilo u studiu