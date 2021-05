JOVANI JEREMIĆ NE PRAŠTAJU USPEH: Seljančica iz Ljiga vlada srpskim medijima! To smeta kvaziintelektualcima i besposličarima!

Otkako je prošle nedelje dala otkaz na Hepi televiziji, Jovana Jeremić tema je broj jedan u medijima. Kontroverzna voditeljka još uvek ne želi da otkrije u kojoj medijskoj kući će da nastavi angažman, ali tvrdi da ponude i vrtoglavi iznosi stižu sa svih strana. U intervjuu za Kurir "mala koja čini čuda" bez dlake ne jeziku govori o svemu što danima kopka celokupnu javnost.

Tvoj odlazak sa Hepija bacio je sve druge događaje u senku.

- Moj otkaz je postao regionalno pitanje. Time se bave i u Republici Srpskoj, BiH, Sloveniji, a zovu me i iz Amerike. Ne vidim šta je tu strašno kad sam samo donela odluku koja je potpuno normalna posle deset godina rada u jednoj firmi.

Mnogi su bili uvereni da nikada nećeš otići sa srećne televizije jer smatraju da druge medije i ne zaslužuješ.

- I nisam imala nameru da odem. Hepi sam doživljavala kao da je moja kuća, kao da sam bila venčana za nju. Ali došle su druge stvari na dnevni red. Konkretno, moje dete zaslužuje da bude na prvom mestu. Bilo mi je teško da uskladim posao i nove obaveze koje sam imala na leđima, a koje nisam mogla da prihvatim.

Spekuliše se da je dete samo izgovor i da si transfer u druge medije unapred ugovorila.

- Neka pričaju šta hoće. Dete je glavni razlog da promenim svoj život, nabolje. To znači da ću raditi posao koji mogu da uskladim s težnjama i obavezama koje imam prema ćerki, a ne da ona pati.

To je televizija Pink?

- Ostaviću sve mogućnosti otvorene. Ja sam žena koja je na slobodnom tržištu. Nikome ništa ne dugujem. Iskreno i čisto sam izašla iz cele priče. Sve ponude dolaze u obzir. Pet ponuda je stiglo i ozbiljni su iznosi u pitanju. Tek sada kada sam dala otkaz, vidim koliko vredim i kolika je moja cena na tržištu šou-biza.

U kakvim odnosima si ostala s čelnim ljudima?

- U odličnim. S Milomirom Marićem se redovno čujem.

Na kakve uslove sad pristaješ?

- Najvažnije mi je da mogu da radim kao glasnogovornik običnog čoveka. Obeležila sam "Vikend jutro" i ljudi su navikli da me gledaju subotom i nedeljom. Cilj je da se i dalje bavim ispovestima, nepravdama, da ugostim goruće političare i da propagiram patriotske teme koje su u skladu s mojim karakterom. Moja kreativnost treba da bude ispoštovana i cenjena, a samim tim i adekvatno plaćena. Ideja se plaća i to je najskuplje. Mi novinari treba malo više da se izborimo za sebe. Samo ja izađem javno i kažem da postoje one koje nemaju pojma da rade ovaj posao, a guraju se.

Neki se podsmevaju tvojim izjavama.

- Ismevaju me kvaziintelektualci, nenadograđeni, pokvareni ljudi i neradnici. Oni koji do 12 sati piju kafu po vračarskim kafićima. Izađite malo u Srbiju, idite na pijacu, pa ćete videti šta narod misli o meni. To što šaka jada neostvarenih ljudi piše na Tviteru, to nije Srbija. Mene narod obožava, masa me voli. Miljenica sam publike jer znaju da sam ja glas naroda. Oni to ne mogu da mi oproste.

Šta konkretno?

- Kako jedna seljančica iz Ljiga napravi takvu karijeru! Ona za koju su rekli da nikad neće dalje od Hepija. Ta seljančica postavi standarde! Seljančica je radila, seljančica je intelektualka. Seljančica je zaradila svojim radom, a ne alternativnim metodama. Seljančica postade megasuperstar u srpskom novinarstvu. E pa žao mi je, narod me je napravio.

Konfuzija Nisam davala ćerki tablete Ispao je nesporazum zbog tvoje izjave da si ćerki davala "tablete" da bi mogla da radiš. - Novinar me je zvao da se izvini. Ćerki sam davala tablet da se igra, a ne tablete. Nikad nisam vređala kolege i nisam ovo zaslužila. Džabe izvinjenje kad mi je naneta šteta. Ovo je sramno.

