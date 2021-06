KATARINA GRUJIĆ OTKRILA DA JE SPUSTILA CENU NASTUPA! Pevačica ispričala zašto se odlučila na ovaj POTEZ, spomenula i VERENIKA!

Pevačica Katarina Grujić pojavila se na proslavi 27. rođendana Aleksandre Mladenović, a tom prilikom je otkrila da je smanjila cenu za svoje nastupe.

"Posle dužeg vremena počinjemo da radimo, nema veće sreće, prošlo je 15 meseci, jedva čekam da stanem na binu i da se tružim sa svojom publikom. Sve mi je to nedostajalo", rekla je ona pa je spomenula i Marka Gobeljića.

"Marko ima svoj posao, on je sportista, ne treba da se pojavljuje u estradnim medijima. Mi smo se tako dogovorili. Tako će i ostati. Ne krijemo, nismo ni do sada krili. On je sada na odmoru i sada smo ovde zajedno."

"Malo sam se odvikla od alkohola, ovo mi je najbolje, videćemo za izlaske. Malo smo korigovali cenu, pa ćemo videti kako to utiče na ugostiteljstvo. Smanjila sam cenu, ja sam razumna, uvek sve možemo da se dogovorimo", zaključila je ona.

