BIVŠI DEČKO JOVANE MISICE BEZ DLAKE NA JEZIKU! Luka otkrio šta misli o Ša, jedna stvar mu je NAJTEŽE pala, a tiče se njegove BIVŠE

Bivši dečko misice Jovane Ljubisavljević, Luka Pojužina prvi put stao je pred kamere i progovorio o raskidu sa misicom.

- Kada si spomenuo da ljudi traže da vide ženu od Ša, kako gledaš na tu situaciju jer je i on ostavio ženu javno u rijalitiju?

- Slabo ja pratim, ali svakako nije lepo što je ostavio ženu i to je njegova stvar! Anđela znam od pre, trenirali smo kao mali! On je u početku pričao sa njom o meni i setio se mene, Jovana je lepa devojka i normalno je da je možda bacio oko. Sa Borom sam trenirao kod privatnog trenera, ali ne znam da li me se seća - odgovorio je Luka.

Nakon što je prokomentarisao poznanstva iz Bele kuće, Luka se osvrnuo na komentarisanje klipova Jovane i njene priče koliko ga voli, kao i njenih odnosa sa drugim zadrugarima.

- Da li ti je zamsetalo kada je Vladimir nju odabrao za omiljenu i kada je otišla u hotel? - rekao je Luka u emisiji ''Pitam za druga''.

- Mislio sam da će da ode, jer je to deo igre i meni je to okej! Tamo treba imati nekoga da porazgovarate o svemu i to mi je u redu. Bilo mi je teško kada je napadaju, ali ne znam šta sam mogao da uradim. Oni su bili unutra i nije mogla da pobegne od njega, i napolju je dosta jaka i voli da priča - otkrio je Luka.

