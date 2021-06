ONA JE MOJA I STAĆU ISPRED NJE! Stefan Karić prešao preko svih Jovaninih laži, a da li će mu oprostiti OVAJ PEH NA KRAJU? (VIDEO)

Stefan Karić progovorio je o ljubavnim problemima sa Jovanom Ljubisavljević, nakon što su njene laži isplivale na videlo.

Karić je istakao da neki ljudi uvijaju stvari u foliju.

"Ne potežu se neke teme ovde, nama evo traju pet meseci, tako da ćemo izdržati do kraja, biću tu uz nju, neke stvari ćemo morati da rešimo, ja se nadam da ćemo rešiti! Daj Bože da ih rešimo!", izjavio je Karić.

foto: Printscreen

"Prešao sam preko nekih stvari, imala je strah da mi ne kaže sve, da me ne bi izgubila, nadam se da je tako. Odlučio sam da pređem preko svog ponosa. Želeo sam da znam baš svaki detalj, da ne bih preživljavao ovo što sam preživljavam i ko zna kakve ću još scene gledati, nije se ona ljubila i radila ko zna šta, ali nije mi lako, jer mi je stalo do te devojke. Normalno je da ću uvek stati uz nju, da li ona bila u pravu ili ne, uvek ću stati ispred nje, to je neki moj zaštitnički znak, ona je moja, ja smatram da je ona moja i to nešto u meni proradi, bez obzira da li je ona u pravu ili ne, ja je posle iskritikujem, kada vidim da neko ima nameru da je ponizi i uvredi, uvek ću stati ispred nje. Ko god da ustane i iznese svoje mišljenje, neću skočiti, a ko skoči bezobrazno, sa poviđenim tonom, u meni proradi da moram da skočim. Takav sam i za prijatelje i za devojku", dodao je Karić.

"Pozdravio bih moju porodicu i Jeleninu porodicu. Čuj mene Jeleninu, Jovaninu porodicu", izjavio je Karić za kraj.

Kurir.rs/K.Đ.