ACA LUKAS DOBIO BAKŠIŠ 5.000 € NA NASTUPU?! Šuške letele na sve strane, a evo kako je folker REAGOVAO!

Folker Aca Lukas održao je nastup za vikend u jednom prestoničkom klubu, a sada je otkriveno da je dobio bakšiš čak 5.000 evra.

Naime, klub u kom je pevač imao nastup bio je krcat, a društvo koje je Lukasa čašćavalo sedelo je u separeu do bine, pa su se na društvenim mrežama brzo pojavili snimci sa žurke.

- Aca ovih dana ima pune ruke posla i ne staje otkako su se otvorili klubovi. Bukirao je tezge i za naredna dva vikenda i za sada su sve u Beogradu. Za vikend je pevao na jednom splavu, sve je bilo rezervisano, a obezbeđenje je moralo da vrati stotinak ljudi koji su hteli da uđu u klub jer više nije bilo mesta. Sa Acom je svirao Folk haus bend, atmosfera je bila za pamćenje, a vrhunac večeri bio je kad je Aca za jednu pesmu dobio bakšiš od 5.000 evra. Momak iz separea koji je bio do bine, kada je čuo pesmu "Voliš li me", mahao je novčanicama od po 500 evra, dok mu je pevač odmahivao rukom, misleći da on ne uzima bakšiš na svojim nastupima. Međutim, dečko je toliko bio uporan da je na binu bacao novčanice koje je kasnije Acin klavijaturista pokupio - rekao je izvor koji je bio u klubu.

- Aca je uvek u tom fazonu, on ne voli da ga gosti razvlače niti je to ikada dozvoljavao. Ovog dečka je toliko ponela atmosfera i pogodila ga pesma da nije žalio para. Vidi se da se narod uželeo pesme i dobrog provoda - zaključio je izvor.

