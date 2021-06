SVI KOJI PITAJU ZBOG ČEGA NEMAM MUŽA SU NEVASPITANI: Katarina Živković ludi od nepristojnih ljudi, a evo kakav čovek joj NE TREBA!

Katarina Živković govorila je o ljubavnom životu, ali i braku.

Pevačicu su pitali koga muškarci biraju za brak, a ona je dala svoj sud.

foto: Printscreen/Magazin IN

"Smatram da je brak kompleksna stvar, ako neko ostaje u braku jeste zato što želi", istakla je ona, pa priznala kako su se prema njoj ophodili:

"Ako neko ne ume sa mnom da se nosi, onda ne treba da bude sa mnom. Nekada nije potrebno da vam neko nešto kaže, posmatrate gestove kako se neko ponaša. Zbog čega bi iko imao strahopoštovanje prema meni? Mi žene imamo intuiciju i sve osetimo."

foto: Printscreen/Magazin IN

Katarina smatra da nije u redu da neko ima predrasude kada su u pitanju samci.

"Nekulturno je pitati nekog zbog čega nema ženu. Ti koji su mene pitali za muža su nevaspitani, to je lična stvar. Nervira me kada neko postavlja pitanje vezano za decu, kako vi znate da li neko ima problem?! To je nekultura i jako je zastupljeno kod nas", istakla je u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin IN

