PROMENILA LIČNI OPIS, ALI I DALJE NIJE ZADOVOLJNA IZGLEDOM! Kaća Živković priznala: Mogu da nabrojim 25 stvari koje bih PROMENILA!

Pevačica Katarina Kaća Živković dosta se promenila od početka karijere, pa do danas.

Naime, nju je javnost upoznala kao plavušu, a ona se kasnije ofarbala i postala brineta, a nedavno je ponovo promenila frizuru i isekla šiške. Ipak, to nije sve.

Sudeći po njenim starijim fotografijama, jasno je da je Kaća uradila i nekoliko estetskih zahvata.

- Lepo je to što imam svetle oči, jer sam prirodna plavuša. Farbam se u smeđe pa one dođu do izražaja - rekla je ona, a kada je voditelj upitao da li se ljudi plaše njenih očiju, dodala je - Nisam osoba koja plaši ljude, eventualno možda sam iskrena i govorim ono što mislim, pa se neko plaši onoga što ću reći. A što se tiče mojih očiju i mojih mišića, mislim da se niko ne plaši mene.

Poznato je da Živkovićeva dugo trenira pa je mnogi smatraju najzgodnijom na estradi, ali kako kaže, i dan danas nije naučila da primi kompliment na račun njenog izgleda. Ona je sada priznala da i dalje postoje stvari koje bi promenila na sebi kada je fizički izgled u pitanju.

- Uglavnom sam zadovoljna svojim izgledom. Više drugi ljudi oko mene govore kako s godinama sve bolje izgledam. Ja sama nikad nisam umela da govorim o sebi. I nikad nisam zadovoljna. Ja mogu da ti nabrojim jedno 25 stvari kod mene koje bih menjala. Ali to je zato što nisam objektivna - rekla je ona.

