ESTRADI JE PRAZNIK NERADA! OVAKO ĐANI, GOCA, KAĆA I ĐOGANIJEVI SLAVE PRVI MAJ: Sve je u krugu porodice, a kažu da NIJE LAKO!

Međunarodni praznik rada koji se proslavlja danas, 1. maja, za estradu je zapravo "praznik nerada". Gotovo da su jednoglasni u tome, svi koji cele prethodne godine nisu bili angažovani u poslu zbog pandemije koronavirusa.

Iako se ovaj dan provodi u prirodi, pevači će ga provesti na ručku porodično i to najpre sa svojim roditeljima.

Vesna Đogani iako razume situaciju, nedostaju joj nastupi i putovanja, ali je i srećna što će praznik provesti sa porodicom.

- Prošle i ove godine 1. maj se veoma razlikuje od svih prethodnih. Naročito ovaj kada više od godinu dana ne radimo. Poslednjih 20 godina ja sam apsolutno sve praznike provodila na putu. Ova i prethodna godina su jedine kada sam najviše bila kod kuće, ali iskrena da budem – uživam. Meni je bilo potrebno da budem malo u stanu, da napunim baterije, da neke stvari stavim na papir i raščlanim šta su prioriteti. Korisna godina u svakom smislu, znam da je i konfuzna za sve ostalo, ali barem sam je ja tako skapirala. Jer, shvatam da ne mogu da promenim ništa ali mogu da utičem da ja budem optimista, radosna, vredna - počela je pevačica.

Vesna i Đole danas sa decom idu u posetu njegovim roditeljima.

- Jedina razlika u odnosu na prošlu godinu je što je bio karantin, pa smo baš bili onako u kući. A ove godine mislim da ćemo ići kod Đoletove porodice. Proslavićemo u krugu porodice, sa puno sreće i po kojom svađicom, ali to je valjda normalno. Bez toga nema egzotike, adrenalina - kaže Vesna kroz osmeh i dodaje da je srećna zbog prisustva društvenih mreža, gde može da radi šta hoće, te da joj ništa ne smeta.

Goca Tržan i njen suprug Raša Novaković imaće još jedan razlog za slavlje, a kao i Đoganiji, obilaziće roditelje tokom praznika. Ipak, nisu smetnuli s uma koji se danas datum obeležava, pa su se oboje složili da slave, zapravo, "dan nerada".

- Prvi maj ćemo provesti prvo kod Gocinih roditelja, pa onda kod mojih. Porodični ručak. Gocinim roditeljima je i godišnjica braka danas, pa ćemo i to proslaviti sa njima. Nakon toga otići ćemo na selo, kod mojih roditelja - rekao je bračni par, pa dodao:

Prethodnih dana bračni par je pripremao Vaskrs, a kad je reč o običajima, kažu da su sve ispoštovali.

- Za Uskrs radimo sve po redu, farbanje jaja i ostalo. Ovo će biti jedan od najboljih Vaskrsa do sada jer ćemo biti svi na okupu. Ranije smo za Uskrs putovali, išli na svirke, uvek smo za sve praznike radili. A sad, eto, tu smo gde smo, Bogu hvala svi na okupu - rekla je pevačica.

Supružnici Radiša Trajković Đani i Slađa pre samo nekoliko dana vratili su se iz vrelog Dubaija gde su bili na odmoru, pa za praznike neće ponovo putovati. Oni će takođe Praznik rada, ali i Vaskršnje praznike provesti kod kuće, u krugu porodice.

- Bili smo na odmoru i bilo nam je lepo, stvarno je grad prelep. Malo smo odmorili i napunili baterije. Proslava 1. maja neće se razlikovati od prethodnih godina. S obzirom da je ove godine povezan sa Uskrsom, mi ćemo ga provesti porodično, kod kuće sa decom i unukom, radosno - kažu Slađa i Đani koji su u decembru prvi put postali baka i deda, kada je njihov sin Miloš dobio sina Nikolu.

- Nas u porodici ima dosta tako da će biti puna kuća. Ja pripremam trpezu i farbam jaja - kaže Slađa kako će proslaviti Prvi maj, a na pitanje da li će joj u tome pomoći novopečena snaja, Slađa kaže:

- Pa, koliko može pomoći će mi, mada ona je posvećena bebi, pa koliko stigne. Trudi se.

Pevačica Katarina Živković bila je vesela, ali sarkastična, ne skrivajući da se veoma raduje predstojećim neradnim danima.

- Već sam jednom čula da ćemo svi dobiti četiri neradna dana za Prvi maj i Uskrs. To me jako raduje jer ću odmoriti od nerada. Jako me je ovaj nerad umorio, tako da se vrlo radujem tim neradnim danima - kaže Kaća ironično, ali je ubrzo rekla kako se osećala i tokom prošlogodišnjeg vanrednog stanja.

- Još za prošli Uskrs mi je bilo teško što toliko dugo ne nastupam i pomislila sam kako ova pandemija predugo traje, možete da zamislite kako mi je sada i svima nama koji ne radimo. Ali, eto, nisam jedina, svima je tako - osvrće se Katarina na prinudnu pauzu.

U trenutku kada smo vodili razgovor s Kaćom, pevačica još nije znala da li će praznike provesti sa svojom porodicom u rodnom Leskovcu ili će ostati u prestonici.

- Ne znam još uvek da li ću biti u Leskovcu ili ću ostati u Beogradu, ali svakako planiram da odem i do svojih roditelja i budem malo i sa njima. Otkako ne nastupam, trudim se da što više vremena provedem u Leskovcu, posebno za praznike.

I Tamara Milutinović, koja se nedavno vratila iz Dubaija gde je bila sa prijateljicom provešće Prvi maj sa porodicom.

- S obzirom na to da sam dugo bila van Srbije, jedva sam čekala da se vratim da bih provela praznike sa porodicom. Biću u porodičnom domu, tu ću okupiti par bliskih prijatelja, pa ćemo proslaviti i Prvi maj i Uskrs, a ove godine je i mojoj mami rođendan 2. maja, tako da imamo više povoda za slavlje - kaže Tamara. Tortu za majčin rođendan će možda napraviti, ali je verovatnije da će je kupiti. Kako god da bude, na Uskrs će duvati svećice.

- Naravno. Zapravo, da li ćemo je praviti ili kupiti još ćemo videti. Ali vrlo je verovatno da ćemo je praviti. Što se praznične trpeze tiče, mama je ipak zadužena za to jer se ona bolje u to razume nego mi mlade, iz kuće. Mi smo zadužene za farbanje jaja, tu sam ja glavni predvodnik. Baš sam juče bila u kupovini farbi i svega što mi je potrebno za nove metode farbanja jaja - završava Tamara.

