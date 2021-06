NISAM SPAVALA 24 SATA! Oglasila se novopečena mama LUNA Đogani iz bolničkog apartmana i otkrila kako se sada OSEĆA! (VIDEO)

Rijaliti zvezda i pevačica, Luna Đogani, danas se porodila i na svet donela devojčicu Miju Miljković. Sada se oglasila iz apartmana u Narodnom frontu.

Novopečena mama ne može da sakrije uzbuđenje. Ona je okačila kratki video i podelila sa svojim pratiocima kako se oseća:

- 24 sata nisam spavala, adrenalin na 500 - napisala je Luna i dodala emotikone koji se smeju.

Podsetimo, Luna je skoro sve vreme na video pozivu sa suprugom Markom i sestrom Ninom Đogani. Oni uveliko slave njen porođaj, a Marko je poručio Luni da se pripremi jer želi još jedno dete:

- Osećam se fenomenalno, Luna spremi, se za jedno tri četri meseca, da pravimo nešto, novu bebu. Ovo je fenomenalan osećaj. Ovo mi je treća majica, iscepali su me. Ja sam bio totalno u transu, krenuo sam da udaram glavom o ormar. Ako neko nije doživeo osećaj da postane roditelj, ja mu to želim. Sve vreme Luna i ja razmenjujemo lepe reči, emocije. Fali mi što ne mogu odmah da odem, voleo bih da budem pored nje. Otići ću sutra, danas nisam mogao da je uhvatim. Nije mogla da mi kaže gde joj je apartman tačno, sproveli su je kroz neke liftove. Sutra ću pokušati da dronom dođem do nje - rekao je Miljković.

