GLEDAO ME JE U OČI DOK JE BESPOMOĆNO LEŽAO U BOLNIČKOJ POSTELJI: Novica je u Tomu gledao kao u boga, a ovako je pričao o njemu

Pevač Novica Zdravković umro je u 74. godini nakon duge borbe sa opakom bolešću. Od kancera je, pre 30 godina, preminuo i njegov brat, čuveni Toma Zdravković.

- Mislim da on sebe nije voleo što je takav, odnosno bio je ćutljiv, a alkohol je uvek činio i pričao umesto njega. Kakav, takav, ali bio mi je brat i mnogo sam ga voleo. Da li je cenio moju ljubav, nisam siguran. Tuga ne prestaje. Navikne se čovek da nema voljenih, ali nedostatak je neizbrisiv. Ni više, ni manje, uvek je isti. Mom bratu je sutra godišnjica. Svake godine uvek poranim na groblje, upalim sveću i položim cveće - kazao je prošle godine Novica.

- Uvek je hteo da bude moj autoritet jer je stariji 10 godina. Drugim ljudima je bio dobar i sve im je činio, meni nikad ništa, iako me je voleo. Razumeo sam to i nikada se nisam ljutio. Ja sam ga slušao i poštovao njegove godine. Nikada mu se nisam suprotstavio. Uvek sam gledao da ne obrukam njegovo ime i reputaciju koju je stekao tokom uspešne karijere. Bio je hladan prema meni, recimo, kao da sam mu košmija. Ne znam da li je to bio uticaj toga što sam bio grešan u detinjstvu, a ja sam baš hteo da mu dokažem koliko vredim. Tek je pred smrt shvatio koliko sam mu značio, a to je jako tužno i bolno za mene. Danima sam ga obilazio u bolnici i svakodnevno me je molio za oproštaj. Govorio mi je da se kaje, da mu je žao i da je pogrešio i ogrešio se o mene. Ni tad nije želeo da mi kaže konkretan razlog zbog čega se kaje, ali ponavljao je te rečenice svaki put kad mi je ugledao oči dok je bespomoćan ležao u bolničkoj postelji - dodao je bio Novica.

Toma je, podsetimo, umro posle 18 godina borbe sa kancerom prostate 30. septembra 1991. godine.

Novica je otvoreno pričao o poslednjim godinama svog života i mukama koje je prolazio zbog bolesti.

- Ja sam do pre dve, tri godine radio punom parom, a onda kad su tumori postali maligni, prestao sam. Od 2002. godine ja muku mučim s tim... Iako je to sad maligno, mene to ništa ne plaši. Mene to ne opterećuje, svejedno mi je da li je benigno ili maligno. Moje je da ja na vreme odem na kontrolu, e sad kako se on širi i da li se širi, da li ostaje... Ja sam imao mnogo prijatelja koji su bili otpisani, ali su ozdravili i umrli prirodnom smrću. Imam i ja prijatelje koji su otišli za godinu i po dana i za šest meseci. Sve je stvar mozga kad je takva bolest u pitanju - govorio je nedavno Novica za "Pink".

