MILICA TODOROVIĆ VRCKALA ISPRED OGLEDALA, A STRUK NIKAD TANJI: Pokazala ravan STOMAK, a od njenih oblina se diže temperatura!

Pevačica Milica Todorović već nekoliko dana boravi u Egipatu odakle se svakodnevno oglašava, a sada je pokazala svoju vitku figuru.

Naime, Milica se uvijala i vrckala ispred ogledala i tom prilikom je pokazala ravan stomak.

Pevačica pokazala nikad tanji struk, a komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Pevačica je nedavno komentarisala kako ljudi komentaripu njene promene na licu.

"Apsurdno je da se vidi neka promena na tvom licu i kao ‘a da si radila možda nešto od estetskih korekcija?’, a ti kažeš ‘Ja? Pobogu!’ Mislim, to je stvarno apsurdno, tako da, možda se vidi neka razlika i treba da se vidi, jer je mislim polomljena ta kost što se devijacije tiče, ali meni nije bila devijacija toliki problem, opet se ponavljam, što me to izluđuje me, ljudi! Nemoj da ste me više ikad pitali nešto za nos, jer sam 500 puta rekla da sam nos operisala iz zdravstvenih razloga, jer sam prskala kapi koje su mi uništile sluzokožu i to je to", rekla je Milica.

