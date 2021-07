DRAGANA MITAR OTKRILA JEDINU RAZLIKU IZMEĐU TARE I NJE: Otkrila u kakvom je odnosu sa Simovom, a onda spomenula i Ivanu Aleksić

Dragana Mitar je prokomentarisala aktuelna dešavanja u Zadruzi, pa se osvrnula i na vezu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, s obzirom na to da ju je reper često pominjao.

foto: Printscreen

Da podsetimo, Dragana i Ša su bili više od prijatelja, a razvitak njihove priče sprečio je ulazak tadašnje Nenadove supruge:

- Tara i ja smo u dobrim odnosima, ali, po sebi znam, 90% tih priča i veza se ne nastavi po izlasku iz rijalitija. Videćemo šta će biti kad on izađe, mislim da mu ovo nije trebalo, a to će tek shvatiti. Naša priča ne može da se poredi sa ovom, jer su Tara i on otišli dublje i dalje, naše je na početku bilo zezanje, a onda je ušla i njegova supruga, posle čega je sve prestalo. Očigledno je on sklon tome, pitanje je da li je i napolju bio veran supruzi, ako pogledamo njegove postupke u rijalitiju. Shvatam zašto mu supruga u svađama pomene mene, normalno je da je to boli, svakoga bi - rekla je Dragana.

Bivša zadrugarka se, takođe, osvrnula i na skandalozno ponašanje svoje drugarice, Maje Marinković:

- Isto je tako bilo i napolju, oni su meni dragi i strašno je kada si zajednički prijatelj, mislim da njihova veza neće opstati, ali su oboje kao prijatelji odlični. Mnogo greše i baš mi je žao zbog toga, ne znam zašto ne mogu da pronađu zajednički jezik, preterali su u mnogim stvarima i to će shvatiti tek kad izađu - govorila je Dragana.

foto: Printscreen/Zadruga

