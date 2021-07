ESTRADA POCRKALA OD LJUBOMORE! Zorica Marković bacila se u glumačke vode, pa potkačila KOLEGE! Daleko im lepa kuća

Pre više od dve decenije, pevačica Zorica Marković oprobala se u filmu "Tesna koža", a sada će publika imati priliku da je gleda u jednom filmu.

Kako kaže, profesiju ne želi da menja, niti da bilo kome krade posao.

- Nisam se nikome nudila, sam reditelj Stevan Filipović i producent su me direktno zvali. Ta uloga koju sam dobila mi je legla što se kaže kao du*e na nošu. Nisam glumila sebe, imam veoma zapaženu ulogu, konstantno se pojavljujem u celom filmu - rekla je Zorica i istakla da se vrlo dobro snašla u svemu:

foto: Printscreen/Pink

- Odlično sam se snašla, imala sam dozvolu da improvizujem i dodajem. Nisam tražila nikakvu nadoknadu, jer ja ne želim da kradem nekom posao i da se bavim glumom, ali sam prosto pristala da učestvujem jer mi se dopala tematika. Snimanje je završeno još u junu prošle godine, sada se pakuje, pa me očekuje premijera na jesen - otkrila je pevačica.

foto: Printscreen/Happy

Zorica je prokomentarisala da je ne zanima mišljenje njenih kolega.

- Ma koji će mi estradnjaci. Oni to osuđuju. To je za njih kao, ju. Svi su fini. Ja znam koga ću pozvati, pa ko hoće neka dođe. Znam da neće doći, jer je u pitanju ljubomora. Ja šta god da uradim oni pocrkaše od ljubomore. Ja da kupim kućicu u uradi sam i postavim negde oni bi to osudili. Zato ja ćutim i p***m, a njima želim sve najbolje u životu, daleko im lepa kuća - zaključila je ona.

foto: Printscreen/Kurir

Kurir.rs/Star

Bonus video:

01:05 ZORICA MARKOVIĆ: Svi pričaju da se ne treznim, a ja pijem vodu!