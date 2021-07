OVO JE DOM MILJENIKA ŽENA ISAKA ŠABANOVIĆA: Roker sa svima podelio PRIVATNOST, jedna boja dominira, a tu je i MAJKA pevača ZG!

Isak Šabanović osvojio je drugo mesto u takmičenju, a uspeh i sreću odmah je podelio sa porodicom. Njegov dom nalazi se u Bijelom polju, a kako se čini, susedi u zgradi u kojoj se rodio i proveeo detinjstvo ga obožavaju.

Prostrana i ušuškana dnevna soba omiljeno je mesto za porodična druženja, a deluje i da je Isak dobar i gostoprimiv domaćin. Zidove krase brojne slike, a pevač nam je otkrio da je njegova majka zadužena za uređenje prostora, ali i umetnost.

- Sve slike u našem domu, zapravo veliku većinu, je moja majka slikala, to joj je hobi. Pravi i medenjake, kolače - priča Isak ponosno, pa pokazuje prostranu trpezariju u kojoj se okuplja sa najmilijima. Tu se nalazi uramljena velika porodična fotografija, a pevač kroz osmeh i u svom maniru objašnjava:

- To smo brat, tata, majka i ja. Nismo imali sliku gde, pa kao fora će ispasti, šta znam!

U Isakovoj sobi posebno mesto zauzima klavijatura kojoj fale dirke, ali koja je njemu posebno važna, jer je upravo na njoj naučio da svira još kao dečak.

- Tata je svirao na njoj kao i mnogi drugi muzičari, a baš na toj klavijaturi sam se ja učio. Neke dirke fale, neke i ne rade - priča roker, pa ponosno pokazuje na deo sobe koji je posvećen slavnom rok pevaču Mladenu Vojičiću Tifi.

Isak otkriva i da izabranice ne dovodi često u poroddični dom, pa kroz šalu objanjava zašto ih nije uvodio u svoju sobu:

- To je momačka soba, i nikad nismo imali to nešto da dolaze devojke, uvek smo bili po hotelima!

- Na balkonu je nastao prvi korona kocert! A ispred zgrade su trenutno mama, tata i komšije. Svake nedelje kad je lep dan i kad nemamo gde imamo tu veliku baštu i pravi se roštilj - kaže Isak i za kraj poručuje:

- Hvala vam što ste bili u kući Šabanovića, gledamo se u Beogradu.

Isak ne krije koliko je vezan za roditelje, a njegova majka je priznala da u prvi mah nije želela da joj naslednik postane pevač:

- Prazna mi je kuća otkako je on počeo da se bavi muzikom, nekako dođe i unese radost u kuću. Sve vreme smo znali da voli muziku, od malih nogu je u muzici isto kao otac mu. Baš iz tog razloga ja i njegov otac nismo bili za to da mu to bude prioritet, posao. Što se tiče "Zvezda Granda" njegov plasman mi nije bitan, on je za mene najbolji!

