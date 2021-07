ALEKS NAKON ZADRUGE SAZNALA DA IMA JOŠ JEDNU SESTRU Nikolićeva sa suzama u očima progovorila o BOLNOJ TEMI, a sa OCEM SE NIJE ČULA

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić je nakon Zadruge saznala da ima još jednu sestru, a da se sa ocem još uvek nije čula.

- Pre nego što uključimo još nekoga, moram da te pitam zašto je tvoja majka toliko nepoverljiva prema Janjušu? - obratio se voditelj Aleksandri.

- Zato što me je napusio kada mi je najviše trebao. Ona ovako nema ništa nema protiv njega, ali protiv našeg odnosa ima. Kad je čula da sam sa njim u emisiji uhvatila se za glavu - nasmejlaa se Aleks.

Kako je tvoja mama reagovala na sve, šta ti je rekla? Ona čak nije bila upoznata sa tvojim prekidom trudnoće? - pitao je Darko.

- Nisam to ni želela da kažem, to sam rekla zbog podrške prema Rialdi, Stvarno sam se izletela, ali eto narod sve zna o meni. Mnogo sam se plašila da izađem posle svega, plašila sam se reakcije ali eto nisam to doživela. Sve je krajnje pozitivno, izgleda da su ljudi cenili moju iskrenost. Sada se ne osećam najstabilnije, treba mnoge stvari da rešim, ne staje mi na muku i ne pita me ništa. Verujem da kad dođe vreme za to da će da mi očita bukvicu - odogovorila je Aleksandra.

Šta te to muči, jel su to neki odnosi porodični? - pitao je Darko.

- Neki međuljudski odnosi me muče i porodični. Tata mi se nije javio od kad sam izašla, saznala sam da imam sestru javila mi se. Poslala mi je poruku i rekla da je oduševljena sa mnom, ja sam se rasplakala. Izrazila je želju da se upozna sa mnom i ja se radujem tom susretu. Teško mi je što se nisam čula sa ocem, ja nemam njegov broj. Uvek me zove sa skrivenog broja. Volela bih da porazgovaram sa njim ali bih se i plašila njegove reakcije - odogovorila je Aleksandra.

Kako se sada nosiš sa pričom o Bujanovcu? - pitao je voditelj.

- Bilo mi je teško, mnogi koji su hteli da me povrede su to koristili. To mi je bila bolna tačka, kad mi to spomenu, meni dođe da im sto prevrnem na glavu. Ljudi samo gledaju da me povrede, ponize, da pričaju gnusne stvari, nije ih zanimalo kako se osećam i da to gleda neko moj. Unekom trenutku sam se raspadala zbog toga. Ali je najvažnije da su neki shvatili da su se ogrešili o mene, tek pred kraj rijalitija ili kad smo izašli - govorila je Aleks.

