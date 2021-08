SANDRA REŠIĆ NEĆE DA ĆUTI! Pevačica otkrila sve o PREPISKAMA između Osmana Karića i njene majke, priznala da je sve PROČITALA!

Sandra Rešić je u jednom intervjuu otkrila sve o prepiskama izmedju Osmana Karića i njene majke.

Spominjale su se prepiske između Osmana Karića i tvoje majke Cice. Da li bi nam otkrila šta je pisalo u tim porukama?

- Neću pričati o prepiskama jer mi je Cica to baš zamerila. Ona nije bila rijaliti mama, nije davala izjave i nije se mešala. Ta prepiska između nje i Osmana se isključivo odnosila na to da ona priča o meni kao o svom detetu, a on priča o Stefanu kao o svom detetu. Tu nijedna ružna reč nije razmenjena, niti je rečeno bilo šta ružno. Međutim, Stefan i Jovana su u nekom od intervjua ispričali da je moja majka, kada su u februaru donosili neke stvari za nas u rijalitiju, rekla Osmanu: "Nije lisica za njega, šta će mu to". Poruke koje sam ja pročitala između nje i Osmana su poruke dvoje ljudi čija su deca u rijalitiju. Vrlo su privatne poruke, ne postoje nikakve insinuacije za bilo kog zadrugara. Kada se desio onaj incident između Miljane, Stefana i Jovane, pročitala sam da je moja majka napisala Osmanu: "Jako mi je žao što se tvojoj deci ovo dešava". Tvojoj deci se odnosilo i na Stefana i na Jovanu .

Rekla si da ona nije "rijaliti mama". Da li misliš da je Osman rijaliti tata?

- Da, mislim da jeste.

Da li misliš da je preterano komentarisao dešavanja u "Zadruzi" ili da je to radio samo zato što voli taj rijaliti format?

- Mislim da voli rijaliti format. Ja bih ga posavetovala da on uđe u "Zadrugu", pre nego njegov sin. On je savršeno iritantan za taj program zato što ima svoje mišljenje i ne libi se da ga iznese. Mislim da je rijaliti tata, ali ja nemam ništa protiv toga. Postoje ljudi koji se pronađu u tome i kojima to jako dobro ide od ruke.

