KAJE SE ZBOG RAZVODA OD ENE! Janjuš otkrio da li mu Maja NEDOSTAJE, priznao sve o odnosu sa Koraćevom, a evo da li ima DEVOJKU!

Bivšem košarkašu Marku Janjuševiću Janjušu je učešće u rijalitiju promenilo život iz korena. Janjuš se razveo zbog romanse sa Majom Marinković.

Sada, kada je konačno izašao iz rijalitija slobodne dane provodi na Crnogorskom primorju u društvu ćerke Krune, a sada otkriva kako se trenutno oseća i kakvi su mu planovi za budućnost.

- Top sam, sa Krunom sam, ne žalim se ništa, samo sam sa njom. Prija mi samo ovaj mirni život, niko me ne interesuje, ni iz rijalitija, ni van njega. Samo sam sa ćerkom i tako mi je najbolje.

Koliko često viđaš Krunu?

- Svaki dan je sa mnom. Ne odvajamo se otkad sam izašao iz rijalitija. Bukvalno!

Da li je nekad i tvoja bivša žena Ena sa vama?

- Nije, ali u odličnim smo odnosima, za sve što treba tu sam, i za nju i za Krunu.

Da li se nekad kaješ što si se razveo? Postoji li mogućnost da se pomirite?

- Kajem se svaki dan. I da postoji, i da ne postoji, to ne znam, čudno je, treba malo vremena da prođe, pa ćemo videti šta i kako, sad mi je ovako najlepše, slobodan sam, na miru sa svojim detetom, ne treba mi niko.

Izbacio si skoro sliku sa Enom sa Kipra iz 2014. godine. Zašto si to uradio?

- Tog dana mi je izašla ta slika kao podsetnik, jer sam na taj dan pre sedam godina postavio tu sliku, i došlo mi je da je postavim opet. Nedostaje mi, kajem se što sam njoj i Kruni naneo toliko bola, bio sam kreten, ali za to plaćam veliku cenu sada.

U Crnoj Gori si, Maja je takođe tamo i svakodnevno objavljuje provokativne slike na Instagramu. Kako to komentarišeš?

- Niti gledam te slike, niti pratim bilo šta. Nemam komentar što se nje tiče, drago mi je da me ne zove i da je ne zovem, najbolje je da tako i ostane. Svako ide na odmor gde hoće, nemam i neću imati kontakt s njom, i u to sam 100 odsto siguran.

Da li ti nekad nedostaje Maja?

- Ne, niko mi ne nedostaje, ovaj život mi je najbolji sada ovakav. Daleko joj lepa kuća.

U kakvim si odnosima sa Anom Korać?

- U odličnim, mnogo je gotivim i draga mi je. Čujemo se svakog dana jednom ili dva puta, izlazimo, družimo se i mogu da ti kažem da mi je postala kao sestra.

Da li je vreme za neku novu ljubav?

- Neće me nijedna! Ne znam kako, ali neće me, a ja bih. Sve pokušavam da nađem neku normalnu, ali hoće me samo neke antipropagandne, šalim se (smeh). Sada nema ljubavi, ako naletim na neku lepu devojku i normalnu, može, ovo ostalo me ne zanima.

Šta ako se zajedno nađeš s Majom i Takijem u „Zadruzi 5”?

- Želim im da oboje nađu tamo ljubav svog života. Ništa se neće desiti, ja sam tu presekao i tu je kraj.

