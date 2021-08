GOLU SAM JE IZBACILA NAPOLJE! Lepa Lukić napravila SKANDAL kad je muža zatekla s LJUBAVNICOM: Molila me da joj dam ODEĆU!

Pevačica narodne muzike Lepa Lukić iza sebe ima burni ljubavni život, a udavala se čak četiri puta.

Nakon braka sa Tomom Lukićem, sa kojim je kako je sama pričala proživela pakao zbog njegove ljubomore, Lepa se 1977. godine udala za tada uspešnog estradnog menadžera Vladimira Perovića, a ovaj brak potrajao je sedam godina.

Pevačica je uhvatila Vladu u preljubi, i to u njihovom porodičnom domu, a odmah posle toga su okončali bračnu zajednicu. Lepa je svojevremeno i opisala ovu neprijatnu situaciju.

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", ispričala je pevačica u jednom intervjuu.

