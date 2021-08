KIFLA NAM JE BILA MISAONA IMENICA, SAMO SE PROJA JELA! Jova Radovanović: Nismo imali novac, a onaj ko ima odmah DELI s komšijama

Jovan Jova Radovanović bio je član bend "Sedmorica mladih", a koliko su bili popularni govori i podatak da su ušlli 1991. u Ginisovu knjigu rekorda kao sastav koji je 33 godine neprekidno svirao zajedno. Jova u velikoj iskrenoj ispovesti za Kurir otkrio je detalje iz života koje do sad retko ko čuo.

"Rođen sam za vreme Drugog svetskog rata. Na ovim prostorima ljudi imaju tri mogućnosti kada da se rode: pre rata, tokom rata i posle rata. Majka, kao svaka majka, bila je centar naše porodice. Otac je zarađivao, jurio, mama je bila stub. Najvažnija karika bez koje nismo mogli. Otac je bio stroži, a majka zaštitnik. Nas je četvoro dece, ali ja to nisam osetio pošto sam petnaest godina mlađi od najstarijeg brata, tako da sam ja imao utisak da sam jedinac. Nisam bio razmažen. Znate, to je posleratno vreme, jedna nemaština... Evo samo jedne ilustracije. Da bi mi roditelji izašli u susret - a sve to se dešava posle rata, čisto da shvatite - želeli su da me nečim animiraju, da mi nešto poklone... A znate li šta je kifla bila tad? Pa, to nema šanse da dođeš do nje! Samo proja ili šta ja znam. A kifla - misaona imenica! I otac, da bi me oraspoložio, donese - kiflu! Sad, dva brata i sestra gledaju onu kiflu, hoće da je rastrgnu i progutaju, a ja probam i vičem: "Kakano!" Kao, ne valja. I braća i sestra zgrabe onu kiflu i smažu je! Džabe što sam ja vikao "kakano"! Svoje detinjsvo ne gledam kao siromaštvo i kao siromašno. Ono je bilo bogato dešavanjima. Nismo imali novac, ali niko iz okoline nije imao, pa je onda onaj ko ima odmah delio s onima koji nema. To je bilo kao neka obaveza, teško da je neko nešto sakrio pa sam pojeo", ispričao je Jova za Kurir.

