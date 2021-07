ONI NISU IMALI NI ZA PLJESKAVICU, A ONDA SU OTKRILI ŠTA JE BAKŠIŠ: Živeli su na hlebu i vodi, a danas uživaju u SVILI i KADIFI

Pojedine domaće zvezde rasle su i stasavale u potpunoj bedi i siromaštvu. U tom periodu nisu mogli ni da sanjaju kakav će uspeh jednoga dana doživeti.

Lepa Brena svojevremeno je ispričala kako je na početku karijere bila više gladna nego sita, te da je postojao period od pola godine kada je živela samo na jogurtu i hlebu.

"Doslovno sam bila gladna kada sam otišla u Beograd da studiram turizam i tamo provela šest meseci gladna. Sećam se kako sam očajnički štedela novac da mogu na ekskurziju u Kupare pokraj Dubrovnika. Jela sam hleb i jogurt, pa ako sam htela slatko malo sam pošećerila. Jednog dana sam totalno pokisla i na košavi stajala na autobuskoj stanici, gladna i jadna, a uz noge mi se stisnuo neki mali pas. Drhtali smo od hladnoće, nebo je proparala munja i kao da mi je prosvetlila mozak. Rekla sam sebi: 'Nemam novca ni za knjige ni za hranu, od danas uzimam život u svoje ruke.' Vratila sam se u Brčko i srela sastav s kojim sam kasnije i nastupala i rekla im: 'Pevačica vam je sjajna, ali ja sam bolja', Saša Popović je podigao naočare i to je bilo to", ispričala je ona, za koju nije sve u bogatstvu i velikom kućama.

Pevačica Zorica Brunclik nije krila da je odrastala u bedi i siromaštvu, uprkos tome što je očeva porodica bila jako bogata. Folk zvezda je živela sa majkom i trojicom braće, a u raskoši kod oca je samo povremeno uživala.

"Mama Zlatija je sama brinula o meni i trojici braće. Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu…Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo", priznala je Zorica jednom prilikom.

Emina Jahović danas ima i više nego dovoljno, u odnosu na to kako je odrasla. Pevačica je jednom ispričala da njeni roditelji, iako lekari, nisu bili svrstavani u bogate. Iz tog razloga, kako je istakla, ona nije hirovita. Voli da potroši, ali na ono što joj zaista treba.

"Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena. A bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove", prisetila se Emina prošlosti jednom prilikom.

Suzana Jovanović, žena Saše Popovića, otkrila je svojevremeno u kakvim je uslovima živela pre nego što se proslavila.

"Ja sam dete sa sela, iz jedne radničke porodice, samo tata je radio. Uvek volim to da istaknem, jer sam zbog te situacije postala bolji čovek i znam da cenim sve ovo što danas imam", kaže pevačica i dodaje da se ne stidi posla koji je nekad radila: "Nikad se nisam stidela da kažem da sam brala jabuke i trešnje za dnevnicu, sa mojima kopala kukuruz, kupovala stvari na buvljaku. Jednostavno, to je normalno, koliko ste para imali, toliko ste mogli da kupite", rekla je ona.

Vesna Đogani pre nego što je postala pevačica a potom i gospođa Đogani, živela je u jako skromnim uslovima čega se ne stidi.

"Da, bila sam siromašna devojčica, sa velikim snovima i bogatom maštom! Zar neko može da te osudi samo zato što si živela ispod mosta? Imala parče hleba i parče neba. To nije sramota. Ako neko želi da vas zato što ste siromašni i zato što nemate, to nije lepo - kroz suze je ispričala Vesna.

"Kad sam prve pare zaradila otišla sam i kupila pet parfema bila sam presrećna što mogu da kupim ne jedan nego pet kao pravo seljače" rekla je Vesna.

Petočlana porodica Tanje Savić živela je od jedne plate sve dok Tanja nije postala "Zvezda Granda", Tanja je kasnije nadomestila svojoj porodici sve ono što nisu imali dok su živeli u teškoj materijalnoj situaciji.

Pevačica Jana Todorović otkrila je detalje detinjstva koje do sada niko nije znao. Naime, Jana je svoju bogatu karijeru započela od rane mladosti, pa je priznala da je sa 13 godina krenula da peva

Svi su bili u čudu kako žensko dete da uđe tako rano u kafanu, ja to tada nisam razumela, ali mojih roditeljima nije bilo lako. Tata nas je vozio na sve nastupe. Dovoljno mi je bilo da mi tata da za jednu pljeskavicu. Honorar ne znam koliki je bio, ali negde oko 10 maraka, to je danas oko 5 evra. U to vreme je moj brat krio novac, nikome to nije dao, kada zafali, ja sam tražila od njega – zaključila je Jana i priznala da je najviše volela da sluša Šemsu Suljaković kada je bila mala.

Komičar Jova Radovanović odrastao je u siromaštvu na tadašnjoj perferiji prestonice, kod Cvetkove pijace. Kako je ispričao jednom prilikom, otac mu je mnogo radio, a majka je bila kod kuće pazeći na svoje četvoro dece.

"Meso smo jeli jedanput nedeljno, a ostalim danima ne, jer nije bilo novca. Ponekad otac zaradi više, pa donese kobasice i tada je bilo slavlje u kući", ispričao je Jova.

