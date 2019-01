MAJKA JOJ JE RADILA TEŽAK FIZIČKI POSAO I JELA SAMO SUVI HLEB I VODU: Zorica Brunclik nikad nije KRILA da je živela u NAJVEĆOJ BEDI, a sad prvi put otkrila zbog čega ju je MRZELA

Pevačica Zorica Brunclik ne krije da je odrastala u bedi i siromaštvu, uprkos tome što je očeva porodica bila jako bogata. Folk zvezda je živela sa majkom i trojicom braće, a u raskoši kod oca je samo povremeno uživala.

- Mama Zlatija je sama brinula o meni i trojici braće. Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu…Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo - priznala je Zorica svojevremeno u intervjuu za magazin "Story".

Popularna pevačica je tada priznala da je tek nakon nekog vremena shvatila da ju je otac vodio kod sebe da bi napakostio njenoj majci.

- Nije mi bilo jasno zašto sam joj baš ja bila potrebna, kada je imala još dece. Tek kasnije sam shvatila da je moj otac, tako što me je dovodio kod sebe, želeo samo mami da napakosti. Svojim očima sam mogla da se uverim koliko je težak posao radila u ciglani, jer sam joj nosila doručak koji se sastojao samo od hleba i flaše vode. Pošto u očevoj familiji dugo nije bilo dece, njegovi roditelji, koji su bili veoma mladi i insistirali na tome da ih ne zovem baba i deda, želeli su da me usvoje, ali me mama nije dala. Kasnije se majka udala po drugi put, kako mi se čini, samo da bi mom ocu stavila do znanja da ne može da dolazi kad god poželi - rekla je pevačica. Kako je počela da se bavi muzikom, i kako je od kafana dospela u vrh popularnosti, kao i ko su joj bivši muževi pročitajte u galeriji.

Zoricu Brunclik je u estradne vode uveo Bora Spužić Kvaka, tada poznati narodni pevač u SFRJ.

Nakon 5 godina pevanja po kafanama i restoranima, gostujući u hotelu „Dunav“ u Požarevcu upoznaje tada još neafirmisanog pevača i kompozitora Novicu Uroševića sa kojim počinje da gradi muzičku karijeru.

On je nastupao sa orkestrom Tihomira Paunovića Tike koji je u to vreme tražio nove pevače pa se tako Zorici pružila prilika da snimi pesmu za PGP. Prva ploča snimljena je za Produkciju gramofonskih ploča PGP RTB 20. januara 1975. god. i to je bila singl ploča sa naslovnom numerom „Ne daj da nas rastave“ . Ova pesma je doživela veliki uspeh i ploča je izdata u tiražu od 300.000 primeraka.

Sarađivala je sa orkestrom Branimira Đokića, kasnije je saradnju nastavila sa harmonikašem Ljubom Kešeljem koji joj je bio i muž. Brunclikova je danas u braku sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, sa kojim ima ćerku Zlatu Aranđelović. Zlata se nedavno udala i čeka svoje prvo dete.

