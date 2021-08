OTKRIVENO IME DRUGOG UČESNIKA ZADRUGE 5! Jedna učesnica priznala da je imala ODNOSE s njim, a u Beloj kući su ga stalno SPOMINJALI

Miki Đuričić prvi je poznati učesnik "Zadruge 5", a sada je otkriveno ko je drugi takmičar koji će se od septembra useliti u Belu kuću.

foto: Stefan Jokić, Damir Dervišagić

Naime, reč je o bivšem zadruharu, Mensuru Ajdarpašiću, koji je osvojio treće mesto u "Zadruzi 3". Mensur je ostavio jak utisak na publiku, koja ga je dovela do visokog plasmana, ali i na svoje cimere, kao i na učesnike koji su pratili njegov rad. Naime, iako nije bio jedan o takmičara "Zadruge 4", njegovo ime su skoro svakodnevno pominjali, a publika je željno iščekivala da ga ponovo vidi na malim ekranima.

Inače, Mensur je u rijalitiju započeo bio vezu sa Minom Vrbaški, ali je po ubrzo stavio tačku na odnos sa njom i istakao više puta da se kaje zbog te veze.

foto: Printscreen/Instagram

Takođe, Maja Marinković jednom prilikom je potvrdila da je imala intimne odnose sa njim.

- Nemam komentar. Izvini, nemoj da se ljutiš, ali stvarno nemam komentar. Ja razumem vas, poštujem profesiju, profesionalnost, ali ne dajem nikakve izjave nikome. Ja 'leb tuđi zarađivati neću, ne interesuje me ništa, tako sam odlučio i to je to- govorio je nedavno Mensur na ovu temu.

foto: Printscreen

