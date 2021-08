BORA ČORBA OBJASNIO SVE Bace šal Hajduka, pa jel treba da ga pljunem? Ne, ja ga okačim, dignem TRI PRSTA i kažem POZDRAV OD DELIJA

Bora Đorđević u poslednjih nekoliko nedelja ne miruje.

Nakon spektakularnog koncerta na Tašmajdanu, on i njegova grupa Riblja čorba održali su i koncert u okviru jubilarnog 60. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu, na Gurgusovačkoj kuli. Nakon nastupa Bora je s novinarima pričao o aktuelnostima iz svog života.

Kakvi su utisci s prošlonedeljnog koncerta na Tašmajdanu, koji je bio posvećen vašem pokojnom kolegi Miši Aleksiću?

- Rekao sam kolegama iz benda da nećemo svirati dok ne napravimo koncert za Mišu. Mnogo nam nedostaje.

Da li planirate da snimite film o vama?

- Nema ko da me glumi. Jedino ako ubede Breda Pita, samo on može mene da igra. Ne znam koji naš glumac bi mogao da me igra.

Kakav je život u Sloveniji?

- Tih i miran. Prija mi to, ali kad se uželim divljanja, ja dođem u Srbiju. U Sloveniji je žena koju volim - moja supruga, tako da mogu da kažem da sam se udao.

Koji je vaš najteži period u životu?

- Kada nema svirke i kada sam bio jako bolestan. Imao sam jednu operaciju, a posle toga sam otišao u Minhen, gde sam kašljao kao lud. Niko nije verovao da ću pevati. Nije mi bilo dobro, tamo je bila ekipa Nemaca s kiseonikom. Oni nisu mogli da veruju da sam odradio koncert besprekorno, a da sam na kiseoniku. Jednostavno, popnem se na binu i rokenrol je jači od bilo koje bolesti, tako da sve lepo odradim.

Veliku pažnju je izazvao momenat kada ste ogrnuli šal splitskog Hajduka. Zašto ste to uradili?

- Zar nije dovoljno što sam svirao u Leposaviću?! Navijači iz Hrvatske dolaze na moje koncerte, pošto ne sviram kod njih i po tradiciji bace mi šal Hajduka i šta ja treba da uradim?! Da ga bacim, pocepam, pljunem, zgazim? Ne, ja okačim šal za vrat, dignem tri prsta i kažem: "Pozdrav od Delija sa severa!" i onda smo nerešeni. To ne može niko da mi zameri, osim nekih glupih ljudi.

Jeste li čitali Lukasovu knjigu? Aca peva vaše pesme stalno na nastupima.

- Odlična je knjiga. Svi su ga osudili jer je iskren. Postoje neke stvari koje je prećutao. Ja ga volim i treba da dobije Ninovu nagradu. Nije sve baš pisao, ima on još mnogo čega da napiše.

Da li sada, posle svega, popijete čašu alkohola?

- Ne, to je moja svetla prošlost.

