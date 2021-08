UDARITI STARIJEG ČOVEK JE ZA SVAKU OSUDU, MOGLO JE TRAGIČNO DA SE ZAVRŠI Lukas bez dlake na jeziku o Bjelogrliću i prebijanju Gage

Pevač Aca Lukas govorio je o aktuelnim temama, a tom prilikom dotakao se i sukoba Dragana Bjelogrlića i reditelja Predraga Gage Antonijevića.

Naime, on je otkrio šta misli o Bjelogrlićevevom potezu i prebijanju Antonijevića koje se dogodilo u jednom hotelu u Nišu.

foto: Printscreen

- Znate šta, to može da se komentariše na više načina. Obojica su veliki umetnici, mnoge stvari su napravili za ovu zemlju. Ali, pričamo o tome da prilazi čovek čoveku i udara ga iz sve snage iz ramena i posle ga napada laktom... Ovaj snimak je brutalan, udarati starijeg čoveka tako nije naivno, moglo je tragično da se završi. Ne vidim zašto je proveo toliko malo sati u pritvoru. Neko je rekao da je Antonijević to zaslužio, njima se mozak osušio koji to misle. I ja sam bio u par navrata necivilizovan, ali ovaj divljački postupak je za svaku osudu. Nema niko prava da nekog bije, nema tog zakona. Nema veze što je to Dragan Bjelogrlić, zakon je za sve isti. Ja njega i njegovu karijeru poštujem, ali ovo nema smisla - rekao je Lukas.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

On je potom govorio i o svojoj hit autobiografiji i nagradi o kojoj se u poslednje vreme pričalo.

- Naravno da ne bih prihvatio nagradu, bilo bi mi malo sarkastično i svih ovih priča. Međutim, ja sam pevač, estadni umetnik, ili kako god. Nemam taj nagon da postanem pisac i da se time u budućnosti bavim. To su moje reči, upravo zbog tih sprdnji da li ja pišem knjigu, uzeo sam Vanju Bulića da on to sve lepo sroči i da to liči na nešto. On je sve preneo u reč, niko ne može da kaže da ta knjiga nema neku vrednost. Ja jesam pevač, ali imam pravo da napišem autobiografiju, jer ko piše autobiografije, samo pisci? Knjiga ide odlično i najdraže mi je kad čujem da ju je neko pročitao u dahu. Radimo seriju i film, zvaće se "Kafana na Balkanu", biće scena devedesetih godina, kasting se radi. Imao sam veoma turubulentan život, mnogo interesantnih stvari iz mog života videćete i u toj seriji. Nemam ideju ko bi mogao da glumi, ali uskoro ćemo saznati. Biće mnogo interesantno, Vanja je radio scenario - izjavio je folker u "Novom jutru".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

