BJELOGRLIĆ SE POJAVIO NA KRAJU PREMIJERE NEČISTE KRVI: Glumac se poklonio pred publikom i podigao ruke! (KURIR TV)

Dragan Bjelogrlić nije se pojavio na premijeri filma "Nečista krv" u Beogradu u kom ima glavnu ulogu, ali je kasnije došao da se pokloni sa ostatkom glumačke ekipe.

Katarina Radivojević zablistala je cela belom i istakla atribute, a pojavila se i glumica Anđela Jovanović sa dečkom atletičarem Mihailom Dudašem. Bjelogrlić je došao na samom kraju kako bi se poklonio pred publikom i podigao ruke.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, film je rađen po scenariju Vojislava Nanovića, koji je adaptirala Milena Marković. Za scenografiju je bio zadužen Milenko Jeremić, koji je sa svojim timom za potrebe filma izgradio rekonstrukciju Vranja iz 19. veka, dok je veličanstvene kostime epohe kreirala kostimografkinja Marina Medenica. Producent filma je Snežana van Hauvelingen, a film je nastao u produkciji This and That Productions.

1 / 16 Foto: Damir Dervišagić

Film je do sada već nagrađen kao najbolji film po izboru publike na 28. Evropskom filmskom festivalu Palić, kao i prvu nagradu na 45. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, za scenaristu Vojislava Nanovića i autora adaptacije scenarija Milenu Marković.

1 / 22 Foto: Stefan Stojanović

Kurir.rs/LJ.R/K.Đ.