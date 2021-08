RAJKO JE BIO MEGA CAR, ALI LOŠ ZA PORODICU! Marija Šerifović progovorila o ocu i majci i njihovom RAZVODU: Svako nosi svoj krst!

Pevačica Marija Šerifović gostujući u jednoj emisiji govorila je o svom odrastanju, priznala da tokom detinjstva nije pravila probleme kako umeju druga deca, ali se i dotakla razvoda rodtelja.

foto: Printscreen/Youtube

- Nisam bila nestašno i problematično dete. Jedino što sam leti bila u vodi dok ne poplavim a zimi u snegu - rekla je pevačica.

Danas za sebe smatra da je mega car i da poseduje veoma dobre osobine za koje su zaduženi geni i roditeljsko vaspitanje.

- Ja sam pokupila od Rajka i Verice one najbolje karakteristike. Neka harizma, širokogrudost i fer odnos prema ljudima u životu to sam od Rajka, što ne znači da sve to nije Verica, ali od nje svakako pevanje koje je danas moj poziv - ispričala je.

foto: Promo

Kako brak između njenih roditelja nije opstao, ona je tada u emisiji bez dlake na jeziku objasnila šta je prethodilo razvodu.

- Tata mi je bio mega car ali za familiju loš, ali Bože moj svako nosi svoj krst. Bilo je ljudi koji su komentarisali moju potrebu da govorim o svom detinjstvu ''Ajde, ko da se to samo njoj desilo''. Nije naravno, ima mnogo gorih stvari, ali razlog zašto sam govorila javno o tome da osobama koje su mlade i koje postaju ljudi da vide da iz toga mogu da izađu kao pobednici a ne kao isfrustrirane osobe i ''deca razvedenih roditelja''. Moji roditelji nisu mogli da smisle ništa pametnije nego da se razvedu - objasnila je Marija svojevremeno u emisiji "Iz profila".

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/S.M./Grandonline

