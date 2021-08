UMREĆU I DEBELA I GLADNA: Seka Aleksić bez dlake na jeziku o kilogramima, tetovažama i filterima kojima je OPSEDNUTA!

Seka Aleksić priznala je da je opsednuta filterima za ulepšavanje na Instagramu, da je za supruga veže bezuslovna ljubav, ali je i iskreno progovorila o problemu s viškom kilograma koji je, kako kaže, prati tokom celog života.

Pevačica je istakla da je svesna sebe i da je negativni komentari na društvenim mrežama ne dotiču.

- Provodim vreme na društvenim mrežama i čitam komentare o sebi kad na njih naiđem. Nema tu ništa preterano loše i uvredljivo - rekla je Seka, pa poručila da je komentarisanje tuđeg izgleda neumesno.

- Smatram da je relativna stvar da li je neko mršav ili debeo i da je to stvar ukusa. Ja nikada nisam komentarisala tuđi izgled ili zaradu jer smatram da je to nekulturno. Kada naiđem na neki simpatičan komentar, rado se našalim na svoj račun - objasnila je pevačica.

- Za sebe često kažem da ću umreti debela i gladna, jer stalno kuburim s kilogramima. To je sastavni deo mog života i to će me verovatno uvek pratiti - priznala je Aleksićeva, pa se osvrnula na svoj pokušaj uklanjanja mnogobrojnih tetovaža koje je godinama radila.

Seka priznaje da joj je trebalo vremena da se nakon duže pauze ponovo privikne na nastupe i noćni život.

- Bilo mi je naporno da se vratim, jer sam pre početka korone bila trudna i nisam radila. Bilo mi je teško da se ponovo priviknem na štikle, ali i na činjenicu da počinjem da pevam u jedan sat iza ponoći. Međutim, nakon trećeg nastupa sam se privikla - poručila je folkerka.

- Pokušavala sam da uklonim tetovaže, ali to je jako teško i bolno. Odustala sam od toga jer su tretmani bolni, a samo izblede tetovažu, a ne uklone je skroz - objasnila je pevačica, koja za sebe priznaje da je podlegla novom trendu i postala opsednuta filterima za ulepšavanje koje nudi Instagram.

- Opsednuta sam filterima na Instagramu, pre nekoliko dana sam podelila svoj novi filter. Sasvim slučajno sam došla na ideju da plasiram svoje programe za ulepšavanje, kontaktirala sam ljude koji to rade i sada ne mogu da se zaustavim. Mnogo volim to i veoma mi je zanimljivo - poručila je Seka, koja se potom osvrnula na svoj odnos s publikom, ali i sa suprugom Veljkom.

- Za Veljka me vezuje čista ljubav, a energija zavisi od publike i toga kakvu povratnu reakciju dobijem od njih. Nastupe i dalje doživljavam kao prvog dana kada sam se pojavila na sceni, volim svoj posao i publiku i kada sam na bini, osećam se kao da sam na svom terenu - iskreno je rekla Seka.

