MATORINA BIVŠA POSLE RIJALITIJA PROMENILA ŽIVOT IZ KORENA: Preselila se u Dubai, a nije lako: Puno je ŽIVOTINJSKOG rada! (VIDEO)

Monika Horvat, dojučerašnja zadrugarka, snimila je poduži video zapis i otkrila, vidno umorna i iscrpljena, da se preselila u Dubai i zaposlila u ovoj zemlji.

Bivša rijaliti učesnica kaže da je otišla na drugi kraj sveta da započne novi život.

- Često objavljujem na Instagramu, ali kada me nema duži vremenski period to znači da su to dani kada se nemam baš čime pohvaliti. To su dani kao ovaj kada ne želim da me bilo ko vidi. Preseliti se sam na drugi kraj sveta nije baš lako. Započeti novi život i posao nije baš lako, takođe - rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

- Želim da kažem da nije sve divno i krasno, da je nekada teško i nepodnošljivo, ali čovek mora da se bori. Mislim da ću imati uspeha u svemu što budem radila ako se budem borila, kao što je to slučaj bio dosad. Nisam nestala sa lica zemlje, sve je okej, samo sam počela da radim novi posao. Teško mi je jako - nastavila je Monika.

- Puno je radnog vremena, puno je životinjskog rada... Jednostavno, nije lako. Nije mi do života koliko mi je teško, pa kukam. Nije mi do objavljivanja bilo čega. Nadam se da je to samo period adaptacije i aklimatizacije. I ranije sam se selila, ali ovog puta mi je, ne znam zašto, teže palo nego bilo koji drugi put - dodala je Monika.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ.

