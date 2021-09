MILICA JOKIĆ OTKRILA SVE DETALJE VEZE SA DAČIĆEVIM SINOM LUKOM: Priznala čime ju je osvojio, a evo šta kaže o POLITIČARU!

Sin političara i predsednika Narodne skupštine Srbije Ivice Dačića, Luka Dačić (22), smuvao je pevačicu Milicu Jokić, a ona je sada otkrila detalje njihovog odnosa.

foto: Ana Denda

- Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu - rekla je Milica i dodala:

- Ivica je sjajan čovek, vrlo je ljubazan i normalan i drag. Uglavnom mi je govorio da budem uporna i da slušam samu sebe - poručuje pevačica i dodaje:

- Rano je da pričam o svadbi i bebi... Tek smo na početku. Iskreno, sada mi je karijera na prvom mestu - kaže Milica i dodaje:

- To se desilo posle toga. On je meni pre svega dobar prijatelj i drug, a ljubav se desila posle Egipta... Luka dolazi često na moje nastupe. Nije ljubomoran, on je divan, pristojan i lepo vaspitan dečko - rekla je Jokićeva.

foto: Ana Denda

Kurir.rs/M.M./A.D.

