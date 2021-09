KAKO JE ANDRIJA OJDANIĆ POSTAO ERA? Poznati pevač otkrio istinu o čuvenom NADIMKU i priznao ko ga je prekrstio!

Era Ojdanić, popularni pevač narodne muzike imao je različite nadimke tokom života. On je za Kurir ispričao kako je od Andrije, koga su roditelji zvali Aca postao Era.

-Zvali su me Erčić zato što sam bio suv i mršav, žgoljav. Era je zapravo nadimak koji je nastao od tog nadimka Erčić, jer smo se mi doselili iz užičkog kraja. Mog su oca zvali Ercov, moju majku Erkuša, a mene Erčić. I tako je od Erčića nastao Era, ali to me je tako krstio moj prvi kompozitor Doca Ivanković. I danas tih zarađenih pet banki ima veliki značaj i veliku težinu za mene. - rekao je Era, pa dodao:

- I danas tih zarađenih pet banki ima veliki značaj i veliku težinu za mene.To je tako uticalo na mene da i danas moja familija i ja svaki dinar mnogo cenimo i poštujemo. Znači, ako je dinar, dinar je, ali je cenjen i pošten jer je zarađen sa znojem. Ovo što ja sada tebi pričam nema veze s onim što javnost zna o meni, ovo sada nije Era Ojdanić kog svi poznaju, nego ja dok sam bio još dete Aca. - ispričao je Ojdanić.

