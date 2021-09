PROKLETA JE OVA NEDELJA: Šaban, Džej, Luis, Silvana, Bora... Svi su OTIŠLI NA OVAJ DAN, a Marina je njemu napisala čuvene stihove

Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godinI.

Autorka mnogobrojnih hitova preminula je u nedelju, baš kao i pevač Džej Ramadanovski za koga je napisala jednu od najlepših i najemotivnijih pesama "Nedelja".

"Džeju sam dala put do zvezda. To je kod njega bio pravi američki san, zato je i uspeo. Meni je robu donosio jedan njegov drug, mi smo tada već počeli ozbiljnije da se bavimo poslom, kaže: 'Imam ja jednog dečka, kad odem u kafanu on uhvati pa peva, peva fenomenalno'. Dođe Džej na vrata, znate kad vas energija onako zapljusne. Mi se oduševimo i počnemo da radimo za njega. Tako je bilo", prisećala se.

"Džej je bio jako ozbiljan, slušao je. Posle ga je valjda uhvatilo loše društvo i poludeo je u opasnim godinama. Mi mu se jesmo mešali u karijeru, kako ne. On je onda mislio da može sam i normalno, pustite ga. Uvek smo mi bili dobri, radili ili ne", rekla je ona u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1 televiziji.

Podsetimo, folk pevač Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu od posledica srčanog udara.

Pevačica Silvana Armenulić poginula je u nedelju, 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari, u 37. godini. Zajedno sa njom u smrt su otišli i njena sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, šef Narodnog orkestra RT Beograd, koji je upravljao vozilom.

Ljubiša Stojanović Luis je nastradao 31. jula 2011. godine, takođe u nedelju. Pevač je poginuo u 59. godini, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na 66. kilometru autoputa Beograd - Subotica, kod Feketića. Luis je upravljao svojim "krajslerom", koji se direktno sudario sa "fordom fjužn" mađarskih registarskih oznaka, čiji vozač je takođe na mestu ostao mrtav.

U nedelju se dogodila i stravična saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao legendarni Šaban Šaulić. U nedelju 17. februara, na autoputu kod Biefelda, kada se vraćao sa svog poslednjeg nastupa. Automobil u kom se vozio udario je drugi auto, kojim je upravljao turski državljanin Alsin Levent, koji je bio pod dejstvom alkohola.

I Bora Drljača, pevač narodne muzike, preminuo je u nedelju. Pevač je izgubio bitku s teškom bolešću kako je njegov prijatelj Era Ojdanić ispričao medijima, Drljača je imao metastazu na mozgu, a nekoliko meseci pre smrti lečili su ga na onkologiji u Kliničkom centru Srbije, gde mu je tada hitno otklonjen melanom, kao i žlezde oko njega.

