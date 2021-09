BRUKA! TREĆI MUŽ BEKVALČEVE GODINU DANA NIJE VIDEO ĆERKU: Ona mu nudi da uspostave kontakt, Lazukić ODBIO i daje 13.000 mesečno

Nataša Bekvalac pokušava da stupi u kontakt s bivšim mužem Lukom Lazukićem, koji godinu dana nije video njihovu ćerku, ekskluzivno saznaje Kurir.

Na taj korak pevačica se odlučila nakon razgovora sa stručnjacima iz Centra za socijalni rad. Ona je preko zaposlenih poslala poruku bivšem suprugu da bi trebalo da viđa naslednicu, ali uzalud.

IT stručnjak, koji živi u vanbračnoj zajednici s plesačicom Slađanom Ivanišević, s kojom ima sina, prema rečima našeg sagovornika, nije se udostojio ni da odgovori na poziv koji mu je bivša žena uputila preko nadležnih organa. Zarad naslednice, koja oca nije videla duži vremenski period, Bekvalčeva je bila spremna na dogovor koji bi bio u interesu devojčice, ali od toga nema ništa dok se on ne odazove na poziv.

Podsetimo, sud je krajem 2020. godine doneo odluku da je samo Bekvalčeva staratelj devojčice, a da Luka ima pravo da viđa ćerku svakog drugog vikenda, i to u kontrolisanim uslovima Centra za socijalni rad. On se nije ni borio da dobije jednako starateljstvo, ali se zato izborio za najminimalniju alimentaciju koja se dodeljuje socijalnim slučajevima.

Luka je prijavio minimalac i sud je odredio da on mora da joj isplaćuje mesečno 13.000 dinara. U međuvremenu se privremeno odrekao viđanja deteta. Tada je Centru za socijalni rad prijavio tešku operaciju kičme, zbog čega navodno nije bio u stanju da dolazi i provodi vreme s naslednicom.

To je za Kurir potvrdio naš sagovornik dobro upućen u situaciju: - Otkako se pre tri i po godine dogodilo nasilje u porodici, nekadašnji supružnici nemaju ama baš nikakvu komunikaciju. Nataša je vodila dete u dogovorenim terminima u Centar za socijalni rad, ali se Luka poslednjih dvanaest meseci nije pojavljivao. To je počelo da je zabrinjava. Ranije se manje-više redovno odazivao, a onda je nestao. Nataša želi da ćerka ima odnos sa ocem, pa je razgovarala sa zaposlenima u centru jer je bila sigurna da će se njima odazvati na poziv. To se nije dogodilo. Luka nije pokazao interesovanje za viđanje s detetom - zaključuje naš izvor.

Tokom jučerašnjeg dana smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Iz PR službe pevačice su nam na konkretno pitanje poslali poruku: - Nećemo to da komentarišemo. Sa druge strane, broj telefona Luke Lazukića je bio nedostupan.

Ljiljana Stanišić

Osuđen na osam meseci Razvod zbog nasilja Luka Lazukić i Nataša Bekvalac razišli su se nakon što ga je u aprilu 2018. godine ona prijavila za porodično nasilje. On je osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora s rokom provere od tri godine. Sud mu je takođe produžio meru zabrane prilaska bivšoj supruzi. Njih dvoje su osam meseci bili u bračnoj zajednici, a pevačica je pre njega imala dva braka - jedan s nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem i drugi s bivšim rukometašem Ljubomirom Jovanovićem. Lazukić takođe iza sebe ima brak i ćerku, a život je posle Bekvalčeve nastavio s Natašinom sugrađankom Slađanom Ivanišević, dok je pevačica odlučila da više ne želi da staje na ludi kamen.

