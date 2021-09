MILJANA KULIĆ PRIZNALA SVE! CARU DUGUJE 700 €, OD SUBOTIĆKE TRAŽILA NA ZAJAM: Zola mi je potrošio sve pare, a evo kome sledi TUŽBA

Miljana Kulić našla se u centru skandala zbog svog Instagram profila, koji je prodala vlasnicima jednog butika.

Miljana je sada odlučila da objasni zbog čega je prodala svoj Instagram profil.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Ja sam profil prodala, rekli su istinu. Bila sam u Doboju kod Zole 3.09. i ponestalo nam je para, jer je on sve potrošio. Zvala sam mamu da mi pošalje još para, ali ona nije htela jer mi je dala dovoljno novca kad sam pošla - započinje priču Miljana i nastavlja:

- Ta žena mi je uplatila novac, ali je narednih 15 dana sa tog profila pisala i lažno se predstavljala. Profil je i dalje bio pod mojim imenom, a ona i njen muž su slali poruke za saradnju drugim firmama i na konto mog imena hteli da naplaćuju reklame. Ja da sam to htela, reklamirala bih i zaradjivala, ne bih prodala profil. Ja necu da se blamiram da reklamiram neke slotove i gluposti - objašnjava Miljana.

foto: Printscreen

Povodom audio-snimaka i poruka koje je novi vlasnik Instagrama dao u javnost, a u kojima su dokazi da je posudjivala novac od Filipa Cara i Aleksandre Subotić, Kulićeva najavljuje tužbu.

- To je ugrožavanje i narušavanje privatnosti, za to će da dobiju tužbu! Nije tajna da sam ja pozajmljivala novac od Cara, a zajmila sam i ja njemu. Od Aleksandre sam trazila, ona nije imala. Ja nikome nisam dužna, sve sam dugove vratila od unapred uzetog honorara za Zadrugu. Dužna sam Caru još tih 700 evra, jer nisam stigla da mu vratim. On je otišao u Novi Sad tad sa Majom, ja u Doboj kod Zole, pa sam otišlabu Crnu Goru i nisam mu vratila, ali vratiću mu nakon Zadruge - zaključila je Miljana.

Kulićeva je otkrila da zbog zdravstvenog stanja neće ovog vikenda ući ponovo u Zadrugu.

- Morala sam da uradim analize, nisam dobro. Krvna slika mi je dobra, ali kašljem mnogo i zapušen mi je nos, tako da u Zadrugu ulazim sledeće subote - objasnila je.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Telegraf

