TAKI VODI MAJU IZ SRBIJE: Marinković se iz Švedske vratio po ćerku, hoće da je sačuva od RIJALITIJA!

Taki Marinković vratio se za Srbiju, kako bi završio određene obaveze, nakon čega se vraća za Majom Marinković za Švedsku.

Biznismen Taki Marinković pre nekoliko dana napustio je Srbiju i uputio se ka Švedskoj, kako bi završio obaveze oko firme. Takija je na aerodromu sačekala ćerka Maja Marinković sa psom Leom, a bila je i vidno raspoložena zbog toga što joj se otac vratio.

- Kolega mi dobio koronu i morao sam da odem da poplaćam račune oko firme. U bolnici je, da li će da pregura, ima koronu, ovde u Srbiji ću biti kratko, pa se vraćam sa Majom za Švedskom. Sa lepoticom se nisam video, otišla je sa ćerkom u Dubaiji, bez mog znanja i bez mene, pošto su mi mediji uništili vezu, ona je otišla bez mene, ali smo u kontaktu, ovim dana dolaze nešto poslovno u Dubrovnik, pa ćemo se tamo videti i da popričamo o svemu, pomirili smo - rekao je Taki, pa otkrio da se uskoro vraća za Švedsku i da vodi ćerku Maju:

foto: Pritnscreen

- Sa Majom se vraćam za Švedsku i ne mislim da će za sada biti nešto od njenog ulaska u rijaliti. Iako nije u rijalitiju, priča se vrti oko Maje, tamo bi je sačekao pakao, ja želim da svoje dete sačuvam od nepotrebnog stresa, ona je se okrenula svom životu, ima svoje obaveze i za sada ne znam šta će biti u buduće, ona donosi odluke o svom životu, ja se u tom ne mešam, ona je punoletna i sama donosi odluke o svemu!

Taki je otkrio i da li planira ulazak u rijaliti.

- Ako njoj zagusti, tu sam da joj pomognem, a čujem i da sam tema zadrugarima svakog dana, svako malo me neko spomene, ljudi mi šalju snimke u kojima čujem da me spominju i povezuju ponovo sa devojkama, a oni znaju da to nije istina. Svi znate na koga mislim, ja ne bih nikome da dajem reklamu, ja sam odlučio da se skrasim sa jednom devojkom, preko mog Majinog i imena neću graditi tuđe karijere, a niti dozvoliti da drugi to rade - rekao je on.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

09:29 ŠOK NA SAMOM POČETKU ZADRUGE! Lepi Mića ide u PENZIJU, ovo mu je poslednji rijaliti