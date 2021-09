ŽIVIM KAO ŠEF! KARIĆI NA VISOKOJ NOZI: Osman otvorio vrata spavaće sobe, sve je OTMENO, a iznad velikog kreveta je KAMIN! (VIDEO)

Osman Karić pohvalio se na društvenim mrežama u kakvom luksuzu provodi vreme.

Naime, otac Stefana Karića koji se redovno o rijaliti temama oglašava na društvenim mrežama ovaj put primetio je da ima isti krevet kao trenutni vođa Ante Baždarić.

foto: Printscreen/Instagram

U pitanju je luskuzni krevet koji dobijaju zadrugari kada postanu vođe u posebnom delu Bele kuće, a koji ima i Karić u svom domu.

"Nisam vođa, al' živim kao šef", napisao je on na Instagramu uz snimak kako leškari.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Osman je nedavno prozivao Dalilu Dragojević na Instagramu.

"Dalila, Dalila, da je sreće tvoje ti bi sa Stefanom bila. Od Dekija to si vešto krila, znao je i on ispadao ti je muž i konj i slon. Kasno je to Dejan shvatio pa ti se ispod jorgana planine obratio, Stefana je u tvojim očima blatio. Savete ti dao, možda ti je deda od sramote sa stolice pao. Hajmo draga kući, bruka će u selu pući", napisao je nedavno Osman.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:30 PRIČALO SE DA SU POSVAĐANI: Oglasili se KARIĆ I MENSUR iz Crne Gore i otkrili PRAVU ISTINU o svom ODNOSU!