TOMA ZDRAVKOVIĆ JE IMAO 3 BRATA Najstariji je živeo skromno u Negotinu, radio u fabrici, a VELIKU TRAGEDIJU nikad nije PREBOLEO

Brat legendarnog pevača Tome Zdravković, Ivan Zdravković, o kojem se malo znalo, preminuo je u četvrtak, baš istog dana kao i Toma. Ivan je inače živeo u Pančevu i bio je nekadašnji službenik jugoslovenske carine. On je, kako navode domaći mediji, imao tešku operaciju, bio je donedavno u bolnici, a kola Hitne pomoći često su bila na njihovoj adresi.

Dok je Novica Zdravković bio dobro poznat javnosti, o Ivanu se malo znalo, budući da nije bio deo javnog života. Sada su isplivale nove informacije, a kako se pisalo Toma, Novica i Ivan imali još jednog brata, četvrtog Zdravkovića - Aleksandra!

Aca je bio najstariji od braće Zdravković, a živeo je u Negotinu, skromno, radeći u jednoj fabrici, a bio je nadaren za muziku, baš kao i Toma i Novica.

– Aca je najstariji brat, on je bio dobar prijatelj, voleo je sve ljude, kao i Toma, samo što je velika razlika bila između njih dvojice u ponašanju. Dok je Toma nosio neku tugu u sebi, Aca je bio nasmejan i uvek spreman za priču. Nikada niko nije uspeo da ga vidi u lošem izdanju, svi su oni voleli kafanski život, pa smo znali tako da za jednu noć obiđemo sve kafane u Negotinu, a onda odemo na autobusku stanicu, jer je tamo kafana radila celu noć. Aca se potom oženio, dobio ćerku i sina, pa je vremenom dobijao sve više i više problema. Sin mu je bio izuzetno problematičan, imao je razne muljatorske poslove, pa je završio i u popravnom domu, a posle i u zatvoru u Valjevu. Nemojte me držati za reč, ali koliko se sećam, njegov sin je imao baš ozbiljnih problema sa zakonom, ali Aca nikada nije hteo da priča o tome, nije voleo da ga ljudi pamte kao namćora, uvek je to čuvao u sebi. Kasnije se i razboleo, pa je i umro, dotuklo ga je to sa sinom kada je poginuo – rekao je za medije Dragoslav, koji je poznavao braću Zdravković.

– Sin mu je poginuo sa još jednim drugom u kolima, vozili su se i sleteli su sa jednog mosta, na licu mesti su ostali mrtvi. Mislim, bio je problematičan momčić, znate, pravio je probleme, niko mu nije mogao ništa, to je Acu sve dotuklo – dodao je ovaj čovek.

Aca Zdravković bio je izuzetno vezan za brata Tomu, voleli su da se druže i pevaju zajedno u kafani.

