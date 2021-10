ANDREANA ČEKIĆ PROGOVORILA O SVAĐI SA PRIJOM I NJENOM MAJKOM: Pevačica odgovorila na Aleksandrin demant! (FOTO)

Nakon što je u medjima odjeknula vest o svađi između koleginica Andreane Čekić i Aleksandre Prijović, oglasila se i Andreana na svom Instagram profilu.

foto: Dragana Udovičić, Tamara Trajković

Naime, u medijima se pojavila vest da su nekadašnje dobre drugarice Andreana Čekić i Aleksandra Prijović zaratile i to zbog njihovih majki.

Navodno je Andreana prekinula odnos sa Aleksandrom, jer je Aleksandrina mama Borka, preotela dečka Andreaninoj mami.

Ovim povodom oglasile su se obe pevačice, prvo Aleksandra koja je sve to demantovala i rekla da se druže normalno i da je sve to budalaština i da su se baš pre nekoliko dana videle, a sada se oglasila i Čekićeva na svom Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

- Nisam u svađi sa Aleksandrom Prijović, niti su naše majke. Sve je lepo rekla u komentaru. Ovih dana sam opet svašta pročitala o sebi što ni sama nisam znala - napisala je pevačica.

Podsetimo, Aleksandra Prijović, ranije je komentarisala odnos sa Andreanom:

- Ma kakvi, to je budalaština. Mi se poznajemo 11 godina, družimo se, baš smo se pre nekoliko dana Andreana i ja videle, tako da ne da nema svađe, nego je to glupost obična. Ni moja mama ni njena mama nisu u svađi, uopšte ne znam odakle je to - rekla je kratko Aleksandra Prijović za 24sedam.

foto: Ata images

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:12 PRIJA SE OTOPILA U FILIPOVOM ZAGRLJAJU! On je ljubio u VRAT ispred svih, a ona nije mogla da sakrije EMOCIJE! (VIDEO)