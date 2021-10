OTKRIVAMO KOJI JE MARININ POSLEDNJI TEKST: Mnogi se utrkuju da ugrabe slavu preko pokojne TUCAKOVIĆKE, a ovo je JEDINA ISTINA!

Iako nije prošlo ni 40 dana od smrti najvećeg tekstopisca na našim prostorima Marine Tucaković, mnogi pevači su objavili ili najavili nove pesme koje je ona pisala. Za sve numere je u medijima pokrenuta kampanja u kojoj se tvrdi da je svaka, zapravo, poslednji tekst koji je Marina napisala.

foto: Dragan Kadić, Shutterstock

Prvo se u medijima pojavila informacija da je poslednje stihove Marina napisala Nataši Bekvalac. U pitanju je pesma "Izlečena", što su mnogi povezali s Natašinim ljubavnim životom, ali i s Marininom borbom sa opakom bolešću.

- Jaoj, nisam znala da ćete to saznati. Sad sam se naježila. Ne mogu da kažem da ta pesma leči dušu, pre bih rekla da priča o duši - istakla je Nataša u emisiji "Ekskluzivno".

Nekoliko dana nakon što se ova vest pojavila u medijima, i pesma finalistkinje "Zvezda Granda" Ivane Bogićević "Moda i sloboda" je predstavljena javnosti gotovo identično.

Najnoviji slučaj u nizu je pesma "Žao mi je" Dijamanti benda, koja je, takođe, predstavljena kao poslednja pesma koju je napisala Marina Tucaković.

Inače, u javnosti i na društvenim mrežama se povela polemika koja je od ovih pesama zaista poslednji Marinin tekst, ali su se mogli pročitati i komentari da je vrlo ružno da se na ovaj način - preko imena pokojnog tekstopisca - stiče slava i promovišu pesme.

foto: Stefan Stojanović

Ovim povodom kontaktirali smo s glavnim akterima priče. Iz PR službe Nataše Bekvalac poručuju:

- O pesmi "Izlečena" nismo ni želeli da govorimo u javnosti, dok je Nataša ne predstavi publici. Ne znamo da li je to poslednja pesma koju je Marina napisala, to su mediji tako predstavili, a to nije ni važno.

foto: Nemanja Nikolić

Ana Bekuta o ovom slučaju kaže:

- Ivanina pesma je poslednji tekst koji je Marina napisala. Tada sam je i poslednji put videla, kad sam išla po tu pesmu kod nje, krajem avgusta. Tvrdnje drugih pevača ne bih da komentarišem.

foto: Promo

Njene reči potvrđuje i njena kandidatkinja Ivana.

- Oduvek sam želela da mi Marina napiše pesmu. Želja mi se ostvarila. Ono što ja znam jeste da je to poslednja pesma koja će izaći a da ju je ona radila. Do nje me je dovela moja mentorka Ana Bekuta. Pesma je nastala za 20 minuta. Sećam se da je Marina rekli Ani: "Joj, Anči, ako je neka glupost, nemoj da mi šalješ, znaš da sam bolesna", ali moja mentorka ju je nagovorila da posluša melodiju. Baš joj se dopala i napisala mi je stihove. Puštala mi je i neke svoje pesme koje je imala na lageru, čak sam imala u planu da uzmem još jednu pesmu od nje, ali eto, preminula je - završava Ivana.

foto: Promo

Klavijaturista Dejan iz Dijamanti benda kaže da je u vezi s njihovom pesmom došlo do zabune:

- Marina nam je napisala nekoliko pesama koje su postale veliki hitovi, a "Žao mi je" je poslednja od njih i već broji preko četiri miliona pregleda na Jutjubu - istakli su iz benda.

foto: Dragan Kadić

Marinin dugogodišnji saradnik i blizak prijatelj Damir Handanović ističe da je Marina poslednji tekst napisala za Sašu Matića.

- Te priče uopšte nisu tačne. Primetio sam i ja da svi, i znani i neznani, u poslednje vreme govore kako je Marina autor njihovih tekstova. Odgovorno tvrdim, a s njom sam bio do poslednjeg trenutka i radili smo zajedno, a i u sve sam bio odlično upućen, da je njen poslednji tekst pesma Saše Matića "Nebitno", za koju sam ja radio muziku i koja će se naći na njegovom novom albumu. Moguće je da je Marina imala nekoliko tekstova koje je ranije napisala kod sebe, pa su se oni pojavili ili će se pojaviti uz muziku koju je dobijala naknadno od pojedinih izvođača. Ali poslednje što je napisala bilo je za Sašu - tvrdi Handanović.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:57 POSLEDNJE ZBOGOM MARINI TUCAKOVIĆ: Krenula POVORKA, Futa i Laća jecajući koračaju IZA SANDUKA, TUGA NA NOVOM GROBLJU (KURIR TV)