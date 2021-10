SUZANA MANČIĆ PEVALA JE TITU: Pokupili su me kao paket i odveli na Taru, noge su mi se ODSEKLE! Jovanka nije bila sa njim već ONE!

Suzana Mančić, pevačica i voditeljka, a nekada loto devojka u svojoj ispovesti otkrila je da je pevala i Josipu Brozu Titu.

Ona je otkrila da je bila na fakultetu kada su dva momka ušla i tražila baš nju.

- Kao mlada i popularna pevačica, ali još uvek student Pravnog fakulteta, čekala sam da počne predavanje, kad ono, ulaze dvojica i prilaze mi i kažu mi da pođem sa njima. "Idete da pevate za maršala", došli, pokupili me kao paket i odveli na Taru, gde su pripreme trajale tri dana. Sa mnom je bila Maja Odžaklijevksa i Tamara Pavlović. Nisam imala nikakvu tremu, ali kad je krenuo koncert, noge su mi se odsekle. Jovanka nije bila sa njim, bile su njegove pudlice. I tako sam ja u svojoj maturskoj haljini otpevala pred njim, dobro smo prošli, izleda da im se dopalo moje zavijanje. Tito je tad već bio star i bolestan, nije mario mnogo za mene, nismo se na vreme upoznali - otkriva Suzana.

- Retkost je pevati za predsednika, pogotovu za doživotnog maršala. Pevala sam posle i za Miloševića, pevala sam u Domu garde. Često sam radila sa vojskom - kaže Mančićeva.

Mančićeva je otkrila ko je u tom periodu davao najviše novca.

- Ja sam imala neki svoj honorar, koji je bio standardan, koliko sam tražila, toliko sam i dobila. Niko nije davao novac. Radilo se preko Estrade, preko odruženja... Direktor Estrade me je tada pozvao da potpišem ugovor, dobiješ godišnju svesku gde beležiš svoje nastupe. Ne smeš da ugovaraš nastupe sa strane, samo preko njih. Jednom sam zakazala tu blizu Beograda, misleći da me niko neće primetiti, ali su me uhvatili, odmah me je pozvao. Sve je znao! Imao je svoju mrežu. Nisam bila kažnjena, ali sam bila opomenuta. Rade Momin je bio sitne građe, ali specifičnog govora, svi smo ga imitirali, ali su se pred njim kolena tresla najvećim jugoslovesnim zvezdama - priča Suzana, pa otkriva kako je to izgledalo u njeno vreme:

- Bilo nas je na javnoj sceni mnogo manje, a tržište veće, za razliku od danas. Nastupala sam i u najmanjim selima koja su imala Dom kulture, ali i velikim salama velikih gradova. Prosto imao si jednu paletu mogućnosti da se iskleseš kao čovek i kao profesionalac. Usnija Redžepova i ja u haljinicama na bretele, a publika se smrzva u kaputima... Nema žaljenja - priča voditeljka u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

