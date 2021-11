SAŠA VIDIĆ SAD PLJUNUO NA JEREMIĆKU: Poludela je kao Miljana Kulić! JOVANA BRUTALNA: Besposličari neka se bave mojim likom!

Jovana Jeremić bila je šokirana kada ju je Saša Vidić izvređao i rekao da je Miljana Kulić psihički normalna u odnosu na nju!

Kreator navodno sada javno proziva voditeljku kada su do pre nekoliko meseci bili u dobrim odnosima!

foto: Damir Dervišagić

"Jovani je krivo što je Vidić počeo da je proziva na svakom koraku, a bili su baš dobri. On joj je često davao i savete u modnom smislu. Kada većina nije htela da gostuje kod nje, on je dolazio, zato joj je žao. Kada se posvađao sa Cecom ona je stala na njenu stranu, jer smatra da ne treba javno da je pljuje. A kada je videla nedavno da je Saša opet opleo po njoj i uporedio je sa Miljanom Kulić, baš je poludela. Rekla je da joj je žao što je Vidić propao i što je toliko nesrećan, pa umesto da reklamira svoju modnu liniju, mora da komentariše nju. Čak je rekla da je spremna da ga pozove u emisiju, ali da zna da on nema herca da se sa njom i suoči”, objašnjava izvor za Star.

foto: Printscreen/Instagram

„Jovana se nije mnogo potresla zbog uvreda, ali je rekla prijateljima da bi Saša trebalo da potraži lekarsku pomoć! Ona se nada da on ima ljude koji ga vole i da će ga poslati u neku ustanovu da izleči živce. Njoj je ispod časti da ga komentariše. To je sve ispričala u šminkernici dok se spremala za emisiju i sve kolege je slatko nasmejala”, kaže izvor.

„Saša je sve u pravu, apsolutno je sve tačno što je rekao. Ništa ja tu ne bih dodala. Bitno da je on zdrav i da njemu ne treba nikakva hospitalizacija i zatvaranje u neku ustanovu. Zaista, da komentarišem Vidićeve izjave, nemam vremena, ja radim, a besposličari neka se bave mojim likom i delom. On nije moja priča, ja njemu trebam, ne on meni”, rekla nam je Jovana.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

