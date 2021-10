ŠOK INTERVJU SAŠE VIDIĆA Ceca je od pokojne Marine uzimala pesme i NIJE PLAĆALA! Koliki OLOŠ moraš da budeš... ON NE ŠTEDI NIKOGA

Saša Vidić planira da se veoma brzo preseli iz Beograda, a već je u fazi kupovine stanova u Zagrebu i Trstu. Ubuduće će živeti i raditi na relaciji Hrvatska-Italija, a u Srbiju se neće vraćati jer će mu posao, kako kaže, biti lakši u Evropskoj uniji. U međuvremenu, izbegava javne događaje zbog korona virusa i kaže da ne razume poznate ličnosti koje sebe i druge izlažu mogućoj zarazi.

Voliš da gledaš "Zvezde Granda", kako sad komentarišeš odlazak JK i dolazak Cece?

"To je kao kad više nisi saveznik sa Amerikom nego sa Severnom Korejom. Nikako mi se to ne sviđa, gledam, ali po navici. Ceca nema svoje mišljenje, mudruje. Njenim dolaskom šou je izgubio veliko tržište Hrvatske i Bosne jer znamo ko joj je bio muž. Ja se nadam da će gazda televizije biti mudar, pa napraviti opet "X faktor' jer mislim da je ovo zadnja sezona "Granda". Pravda samo za Leu Kiš, rekao je za Svet.

Što za Leu ?

Ona je za sve njih maestro. Lea i dalje ima svoju emisiju, gazi, gura. Bolja mi je od kreštalice Sanje Marinković, koja joj je preuzela termin.

Što ti smeta Sanja?

Sanja ne postoji, nema je, pa tako ne može ni da mi smeta. Radila je pijačni barometar i to je za nju maksimum. Ima frizuru kao Alf. Dosadna je jako.

Ako ti se sada sviđa u žiriju?

Najviše volim Mariju, Bosanca, Anu Bekutu, ispod nje sto đavola, ali dobrih vire. I Milija.

Znaš i Cecu i Milija, otkri nam zašto su u lošim odnosima?

Nešto mu pevala, kao Ceca časti. Ma, šta častiš, k*čko? Njihov problem je nastao posle koncerta na Ušću, posvađali su se oko raspodele para od koncerta. Ona je smatrala da treba da uzme više, a on drugačije. Oboje su dobili i neka super kola i sve je bilo cici-mici. Posle toga smo išli u Bugarsku, gde je ona pevala. I u hotelu njih dvoje su se pokačili oko para. To je bilo u njenom apartmanu. I tad su prekinuli saradnju. Ma, koliki ološ moraš da budeš da te čak i sa sahrane oteraju.

Misliš na skanadal na Marininoj sahrani?

"Da, da. Pa Handanović je morao Laći da vrati pare. I to 50.000 evra. Ceca je uzimala pesme, nije plaćala. Damir je uzimao tekstove od Marine kad je već bila bolesna i prodavao trećerazrednim pevačicama sa pričom da im je sve to Marina napisala. Te pare je uzimao za sebe. Ali su morali da vrate.

Jel misliš da je Jelena izgubila nešto odlaskom iz "Granda"?

"Ma, kakvi. Ja čekam da izbaci ovaj nov album i da svima jebe mater. Ona je jako voljena u narodu. Ne baš kao Brena i Čola, ali je topčina. Ovi su ispali bedni što joj nisu dali pare koje je tražila, ipak je ona njima donosila odličan program i popularnost. Sad me baš interesuje ko će da gleda one dve južnjakinje i Đorđa Davida, koji nalakira nokte u crno i misli da je to rokenrol.

Je l' te iznenadilo što je Ceca uzela Ivanu Peters, koja je bila u timu JK?

Pa sigurno nije mogla svoju ćerku da uzme kao pomoć. Ivana Peters nema para, žena mora da radi. Ali, Ivana kao takva bez Mire Škorić u timu ti je kao u cipela na štiklu, ali bez štikle, znači nemoguća misija. Ivana je ok, ali sa ovom neće moći ništa da uradi, fali im. Ja samo čekam da se Mira vrati tamo, pa da bude pravi šou.

Pomirio si se sa Draganom Mirković, a urnisamo si je u modnim komentarima.

"Jesmo, komuniciramo, i preko Instagrama, a i regularno. Prema Dragani sam bio grozan, to sam joj i rekao i rekao sam da me je malo sramota što komuniciramo, ali ona ništa ne zamera. Gaga je super. Ja sam dugo sarađivao sa njom, nekoliko spotova sam radio.

Radio si i sa Brenom. Je l' tačno da je škrtica?

"Ma, kakvi. Beki super plaća. Uvek me je maksimalno ispoštovala. Ona i Boba su top likovi. Kad dođeš kod njih moraš da jedeš i vino da piješ i sve je vrhunski. Sjajni domaćini. Brena ima samo jedan problem, postala je malo dementna. Sedimo kod nje u spavaćoj sobi i pričamo i u momentu me pita šta je htela da mi kaže na početku. Kažem, Beki, ništa, gde se sećam. Onda odemo u ormar. Žena ima "Dolče i Gabana" stvari sa kojih još nije skinula etikete, ima top komade.

Što toliko podržava Mirjanu Antonović u borbi protiv Miroslava?

"Ma, i on, što više ne prizna to dete? Svi znaju da je njegovo. Ja jako volim Miroslava, ali deda, ako si j*bo već tu ženu, imao nešto sa njom, u čemu je problem? Mali je preslikan Mirðslav.

