PUKLA BRUKA U BRESTAČU: Marina upala u kuću, pretila Darku, pa vređala Barbaru? Svekrva ih jedva razdvojila da se ne POČUPAJU

Džaba što je Marina Gagić nekoliko puta istakla da ne želi da Darko vida sina kada je prisutna i njegova devojka Barbara! Naime, nedavno je Lazić otišao u Brestač i navodno zamolio Marinu da mu dovede sina kako bi sa njim. proveo nekoliko sati na šta je ona pristala. Međutim, nakon što je ostavila dete kod pevača, Marina je saznala da je u Brestaču i Barbara, zbog čega je navodno napravila skandal.

foto: Printscreen/Instagram

"Darko je zvao Marinu, ali se ona nije javila na telefon, pa je on valjda pozvao njenu mamu i rekao joj da bi voleo da na nekoliko sati uzme Alekseja, da ga vidi i njegova majka Branka i da s njim provede malo vremena. Kroz sat vremena, doveli su dete kod njega kući, ali nisu znali da je Darko došao sa Barbarom. Marina je slučajno, kada je bila u prodavnici, čula da su Drako i Barbara u Brestaču. Odmah je sela u automobil i uputila se ka Darkovoj kući", priča izvor blizak Marini za Star.

„Ušla je u dvorište i dozivala Darka, a to je čula Branka i istrčala iz kuće. Marina joj je rekla da joj odmah spreme sina da ga vodi, a Branka je pokušala da je umiri i pitala je šta se desilo. Marina je sve vreme vikala, a zatim je izašao i Darko i počeo da viče na nju. Ona mu je odbrusila da zna da je Barbara u kući i da više nikad neće uzeti sina bez njenog prisustva. Počeli su da se svađaju u dvorištu, da bi iz kuće u jednom momentu izašla i Barbara koja je pokušala da umiri Marinu i objasni joj da je Darko sam sa Aleksejem, a da je ona u drugoj kući sa Darkovim bratom i snajom. Marina je uprkos tome svašta izgovorila Barbari, a Darku je viknula da ima dva minuta da joj da dete ili će da zove policiju. Da bi smirila situaciju, Branka je ušla u kuću i spremila malog i donela ga Marini. Svi su bili u šoku, a Darko je bio baš besan. Rekao je Barbari da se spakuje i da odmah kreću za Novi Sad gde sada žive. Tokom svađe je i Marini rekao da joj neće dati potpuno starateljstvo. Nije ni punih sat vremena proveo sa detetom”, završava izvor, a Barbara je opet potkačila Marinu, rekavši da je razmažena klinka.

- Dotična je pokušava da navuče sebi medijsku pažnju na konto Darkovih leđa. Kako su novinari uopšte znali da je njima tada suđenje? Zato što ih je Marina zvala. Neću da potežem uopšte pitanje o tim namerama i zašto on u očima javnosti ispada neodgovoran. On ćuti zato što ima poštovanja. On bude čovek, a svi to koriste. Ana je ispala faca, a ova je ispala razmažena klinka”, izjavila je Drakova devojka.

foto: Zorana Jevtić, Filip Plavčić

kurir.rs/Star

Bonus video:

00:13 BITNO JE DA OPUSTITE MIŠIĆ: Darko Lazić nakon povratka u Srbiju otišao PRAVO U AMBULANTU