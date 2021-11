ANA KORAĆ IMA NOVOG DEČKA! Starleta priznala sve o SVEŽOJ ROMANSI: Zaljubljena sam, imam leptiriće! Otkrila detalje o IZABRANIKU

Starleta Ana Korać otkrila je da je ponovo srećno zaljubljena i da uživa na početku nove veze.

foto: Printscreen RED tv

- Kad su čuli da Ana dolazi večeras svi su odmah rekli "pitaj ima li dečka, da li je zaljubljena, odakle joj novi automobil" - govorila je voditeljka.

- Imam dečka. To je nešto sveže, nešto novo. Nije ozbiljna veza, na početku je. Jako mi je lepo, zaljubljena sam. Ja sam uvek zaljubljena. Uvek kad imam vezu, zaljubljena sam, imam te leptiriće, to me radi. Odavde je, iz Srbije. Nije poznat, poznat je mom društvu. Nije iz rijalitija niko - odgovorila je Ana Korać u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen RED tv

Podsetimo, poslednja Anina veza za koju javnost znala je ona sa nepoznatim muškarcem iz Dubaija, o kojoj je starleta sama pričala pre nekoliko meseci. Ana je krajem maja na svom Instagram nalogu kačila fotke na kojima je uživala u romansi, ali izgleda da je ovoj ljubavi došao kraj.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 GRUDI ISPALE SKROZ! Ana Korać drastično promenila imidž!