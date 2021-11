PROCURILI DETALJI UGOVORA ŽIRIJA ZVEZDA GRANDA: Ovo je pravi razlog zbog kojeg Mili PROVOCIRA i PECKA Cecu na snimanju

Sukob između folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović i producenta Aleksandra Milića Milija ne jenjava! Time što je izjavio da je on stvorio Ražnatovićevu ona je bila šokirana. Iako je ostala dosledna i nije želela da odgovara na ovakve provokacije, producent je svoju netrpeljivost počeo da iskazuje kroz takmičenje „Zvezde Granda“, gde je nastavio s peckanjem.

Međutim, ovoga puta je folk diva rešila da stane na put provokacijama. Na njegovu konstataciju da ju je stvorio, Ceca mu je jasno stavila do znanja gde mu je mesto, a u tizeru za emisiju koja će se emitovati u subotu vidi se kako Ražnatovićeva napušta studio.

- Znam ja gde sam pevala i pre tebe, zato prestani da budeš bezobrazan. Stidi se svojih reči, stvorila sam te, nisi imao ni gitaru. Popoviću, evo ti čoveka, pa neka on vodi žiri - rekla je Ceca, a onda je ustala i napustila snimanje.

Uprkos tome što koristi svaku priliku da komunicira s njom u studiju, Ceca je jasno stavila do znanja svima da van Košutnjaka ne želi da joj se Mili obraća.

- Folk zvezda komunicira s producentom samo za vreme snimanja šoua, a kada se kamere ugase, on za nju postaje vazduh. S obzirom na to da su u sudskom procesu, te da Mili koristi svaku priliku da je provocira, Ceca ne želi da joj on bude u blizini van studija, niti da joj se obraća. Ona ne može da prihvati da čovek s kojim je sarađivala dve decenije može da dozvoli sebi da udara na ženu, i to na najniži mogući način, pa je rešila da stavi tačku na njihovu komunikaciju. U studiju Granda naravno da će ispoštovati svoj deo ugovora i zarad šou-programa pričati s njim, ali to je sve - rekao je izvor.

Podsetimo, Ceca je ranije u „Zvezdama Granda“ rekla i da je tužila Milija, ali nije htela da otkrije zašto.

Kako se kasnije saznalo, pevačica je presavila tabak, jer se Mili upisao kao vlasnik svih albuma koje je radio s njom, što znači da samo on dobija novac od emitovanja tih pesama preko svih digitalnih platformi. Nekadašnji saradnici često se sukobljavaju u „Zvezdama Granda", pa je tako Ceca u žaru svađe nedavno rekla Miliju:

- Stvorila sam te, bio si klasičan anonimus!

S druge strane, Mili je tvrdio da je Ceci navodno platio koncert na Ušću, a nakon što joj je, kako tvrdi, dao 600.000 evra, više mu se nije javila.

- Narušen poslovni odnos između Cece i mene je značio i narušenu poslovnu atmosferu. Ja sam čovek koji se svojih obećanja drži do besvesti. Ceca i ja smo prekinuli saradnju iz meni nejasnih razloga, samo dan nakon koncerta na Ušću. Nije mi krivo zbog toga jer nije bilo do mene. Napravio sam joj hit album i platio Ušće 600.000 evra, slomio sam se oko toga - rekao je Aleksandar.

Ražnatovićeva: Mili me je razočarao kao čovek Folk zvezda je pre nekoliko dana u intervjuu za jednu emisiju rekla: - Razočarana sam u Milija kao čoveka, ali ne kajem se što sam sarađivala s njim. Ta saradnja je bila plodonosna i trajala je dve decenije, ali zajedno s Marinom Tucaković, koja je bila nosilac projekta - rekla je Ceca u emisiji „Ekskluzivno“, i dodala da nije samo kompozitor zaslužan da pesma bude hit. foto: ATA Images

